Pubblica amministrazione, tra innovazione e competitività: due giorni di dibattito con il ministro Zangrillo e la sindaca Salis

Genova. Trasformare la Pubblica Amministrazione in una leva di sviluppo economico, riorganizzandola in ottica sistemica e multilivello, semplificando procedure e processi, accelerando la transizione digitale e sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. È questo l’obiettivo dell’evento, promosso dal Comune di Genova, che si terrà giovedì 24 e venerdì 25 settembre, a Palazzo Ducale, dal titolo “Una pubblica amministrazione che genera sviluppo e diviene volano dell’economia”.

Una due giorni di confronto sulle esperienze italiane ed europee, sulle riforme amministrative in itinere e su prospettive di riorganizzazione complessiva, alla presenza della Sindaca di Genova Silvia Salis, del Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, del Parlamentare europeo Brando Benifei e di rappresentanti della Commissione Europea, del Presidente Nazionale di Confartigianato Marco Granelli e di altri rappresentanti delle principali associazioni imprenditoriali, di ANCI, del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Una Pubblica Amministrazione moderna ed efficiente è una condizione essenziale per lo sviluppo di una città e per la sua capacità di essere competitiva – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – semplificare significa rendere più facile la vita di cittadini e imprese, ma anche creare le condizioni affinché chi vuole investire trovi un’amministrazione capace di dare risposte chiare in tempi certi. Un’amministrazione che funziona è anche uno strumento di democrazia, perché permette alle persone di esercitare i propri diritti e accedere ai servizi in condizioni di uguaglianza. Digitalizzazione e intelligenza artificiale ci offrono oggi strumenti straordinari, che dobbiamo saper utilizzare per migliorare i servizi e rendere più efficace l’azione pubblica, mantenendo sempre al centro le persone. Con queste due giornate Genova vuole aprire un confronto nazionale per contribuire concretamente alla costruzione di una Pubblica Amministrazione che non sia percepita come un ostacolo, ma come un alleato dello sviluppo”.

“La riorganizzazione della pubblica amministrazione è una condizione essenziale per accompagnare davvero la transizione digitale e renderla utile ai cittadini, alle imprese e ai territori. Digitalizzare non significa soltanto introdurre nuove tecnologie, ma ripensare processi, responsabilità e modalità di lavoro, valorizzando le competenze già presenti negli enti e investendo sulla crescita professionale delle persone”, afferma l’assessora a Personale e Transizione digitale, Rita Bruzzone.

“Partiamo da una domanda cruciale: come trasformare la Pubblica Amministrazione da fattore di complessità a leva di crescita, competitività su scala nazionale e capacità di attrarre investimenti – aggiunge il direttore generale del Comune di Genova Pasquale Criscuolo – Vogliamo mettere a confronto esperienze, competenze, proposte e modelli diversi, italiani ed europei, per individuare soluzioni concrete. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una proliferazione normativa volta a semplificare l’azione della Pubblica Amministrazione. Occorre agire ora anche su una riorganizzazione complessiva dei vari livelli della Pubblica Amministrazione partendo da una significativa reingegnerizzazione dei macro-processi che caratterizzano l’operatività tra Ministeri e tra questi, Regione, Province e Comuni. Ciò potrà contribuire a rendere la Pubblica Amministrazione più veloce e moderna contribuendo a rendere più competitivi il nostro Paese e il mondo delle imprese e ad attrarre investimenti”.

“L’evento si propone non solo come occasione di dibattito, ma come laboratorio di proposte concrete, con l’obiettivo finale di elaborare un documento programmatico da consegnare al Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che sarà presente in occasione della mattinata conclusiva”.continua Criscuolo.

I temi chiave al centro del dibattito saranno i seguenti:

Riforma della pubblica amministrazione come leva economica. Gli oneri derivanti dalla burocrazia hanno un peso di circa 80 miliardi annui di euro a carico delle imprese. La velocizzazione dell’azione amministrativa, attraverso una rivisitazione del modello di organizzazione e dei processi caratterizzanti i rapporti tra Amministrazione centrale, Enti territoriali e locali, può diventare strumento e volano e attrattore di ingenti investimenti.

Attrattività dei territori e competitività. Riduzione al minimo della burocrazia per favorire gli investimenti delle imprese e analisi dei divari competitivi tra le imprese italiane e i principali competitor europei e internazionali. Processi di riforme in Europa. Analisi delle misure organizzative e delle principali Riforme strutturali messe in campo da Pubbliche Amministrazioni Europee.

Innovazione e transizione digitale. Analisi del potenziale applicabile attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale a servizio della pubblica amministrazione, attraverso l’illustrazione di best practice europee e nazionali.