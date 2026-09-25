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Il commento

Pubblica amministrazione, Bucci: “Digitalizzazione strumento per migliorare la vita dei cittadini”

"Le norme devono essere applicate in modo efficace per dare risposte concrete ai cittadini e fare della pubblica amministrazione non un ostacolo ma uno strumento che facilita e accompagna verso il risultato"

Generico settembre 2026

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto questa mattina, insieme al ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, all’evento promosso dal Comune di Genova “Una pubblica amministrazione che genera sviluppo e diviene volano dell’economia”, che si è svolto a Palazzo Ducale.

“La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale sono mezzi per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere più efficiente la pubblica amministrazione. Ma la vera evoluzione consiste nell’orientare l’attività di funzionari e dirigenti al risultato finale, oltre che ovviamente alla correttezza del procedimento”

“Le norme devono essere applicate in modo efficace per dare risposte concrete ai cittadini e fare della pubblica amministrazione non un ostacolo ma uno strumento che facilita e accompagna verso il risultato”, ha dichiarato il presidente Bucci.

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