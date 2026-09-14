Protezione civile, a Chiavari due esercitazioni su Rupinaro ed Entella

Chiavari. Il Comune di Chiavari prosegue l’attività di verifica e aggiornamento del Piano comunale di emergenza di Protezione Civile con due esercitazioni dedicate al rischio alluvione.

La prima si svolgerà mercoledì 16 settembre, nell’area del torrente Rupinaro, mentre la seconda è in programma mercoledì 23 settembre e interesserà il fiume Entella. Entrambe si terranno dalle 9 alle 13.



Le simulazioni serviranno a testare le procedure operative previste dal Piano comunale in caso di fenomeni meteo intensi, con l’attivazione delle fasi di preallarme e allarme. Nel corso delle esercitazioni saranno, inoltre, messi in funzione i sistemi di allarme sonoro per il rischio alluvione e verranno inviate alla popolazione comunicazioni di prova, contrassegnate dalla dicitura “Esercitazione”, attraverso i diversi canali informativi del Comune.



“Gli scenari delle esercitazioni prevedono l’attivazione del Centro Operativo Comunale e il monitoraggio del territorio da parte della Polizia Locale, delle associazioni di volontariato, dei tecnici comunali e delle altre strutture di supporto, chiamate ad operare secondo le procedure previste dal Piano comunale di emergenza – spiega il comandante della polizia locale di Chiavari, Fabio Lanata –. Oltre a verificare la funzionalità dei dispositivi di allarme, l’obiettivo è mettere alla prova sul campo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, i tempi di intervento e l’efficacia dei sistemi di comunicazione durante le varie fasi operative”.



“Le esercitazioni rappresentano un momento utile per la popolazione, le scuole, le attività commerciali, gli impianti sportivi e gli altri soggetti presenti nelle aree interessate, che potranno testare i propri piani e le procedure interne e familiarizzare con i corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza”, aggiunge Alessandra Ferrara, assessora alla Protezione Civile.



In caso di allerta meteo regionale valida per la zona C nelle giornate interessate, le esercitazioni saranno rinviate e riprogrammate. Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il Centro Operativo Comunale al numero 0185 – 365557.