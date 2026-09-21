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Convention

“Protagoniste del cambiamento”, al San Martino un convegno sulle donne nella sanità

Un vertice al femminile, si terrà il 24 e 25 settembre, coordinato da Monica Calamai, direttrice generale dell'Aom Liguria

monica calamai

Genova. Donne Protagoniste del Cambiamento: leadership, innovazione e sviluppo per la società al centro della due giorni, che si terrà al Centro Congressi Castello Simon Boccanegra dell’Ospedale Policlinico San Martino (con ingresso da Largo Rosanna Benzi, 10) della Community “Donne Protagoniste in Sanità”. Previsto il conferimento del Premio “Silvia Foglino – Donne che aprono la strada”

Un vertice al femminile, coordinato da Monica Calamai, direttrice generale IRCCS AOM Liguria e coordinatrice della Community Donne Protagoniste in Sanità, richiamerà a Genova esperte in sanità, ricercatrici, rappresentanti delle istituzioni, medici e docenti universitari. Tra gli altri, prenderanno parte ai lavori la Vice Presidente del Senato Maria Domenica Castellone, l’Assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò, il Deputato Matteo Rosso e Alessandro Bonsignore, Presidente OMCeO Genova.

Per la 6ª Convention Donne Protagoniste in Sanità, che si terrà il 24 e 25 settembre, è stato scelto come titolo “Donne Protagoniste del Cambiamento: leadership, innovazione e sviluppo per la società. Salute, ricerca e STEM come motori di crescita, inclusione e benessere collettivo”.

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