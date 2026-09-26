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Problema

Caos al pronto soccorso del Galliera, 12 ambulanze bloccate: “Territorio lasciato scoperto”

La denuncia della Croce Bianca Genovese: "Tutti gli equipaggi fermi". La direzione dell'ospedale: "Richiesta di rallentamento da San Martino e Villa Scassi". Oltre 100 pazienti in struttura

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Genova. Pomeriggio di caos al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove una dozzina di ambulanze sono rimaste bloccate con ripercussioni sul servizio in città.

A denunciarlo è la Croce Bianca Genovese che ha perso tutti gli equipaggi disponibili: tre squadre della sede centrale, che trasportavano due codici gialli e un verde, e il distaccamento di Carignano con un codice verde.

“Alcuni di questi equipaggi sono bloccati da circa tre ore, lasciando inevitabilmente scoperta un’importante porzione di territorio a causa delle note e croniche criticità del nosocomio di Carignano – lamenta la pubblica assistenza nel tardo pomeriggio di sabato -. Queste difficoltà si protraggono ormai da alcuni giorni”.

Secondo quanto riferito dalla direzione del Galliera, dieci ambulanze sarebbero arrivate tutte insieme in seguito a una richiesta di rallentamento da parte di San Martino e Villa Scassi mentre il pronto soccorso del Galliera era già sovraffollato. E dalla tarda mattinata sono state complessivamente 18 le ambulanze “extra territoriali”, dirottate cioè da zone che normalmente si appoggiano su altri ospedali.

Intorno alle 19.00 risultano al Galliera 83 pazienti in cura (di cui 6 codici rossi e 43 arancioni) e 23 in attesa (nessun rosso e 3 arancioni) per un totale di oltre 100 persone che gravano sulla struttura. Nello stesso momento al San Martino ci sono 57 pazienti in cura (10 rossi e 20 arancioni) e 31 in attesa (nessun rosso e 5 arancioni), al Villa Scassi 53 in cura (5 rossi, 29 arancioni) e 24 in attesa (un rosso, 5 arancioni)

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