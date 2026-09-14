Primo giorno di scuola per 160mila studenti, Salis e Ferro a Oregina: “Fiducia e inclusione”

Genova. Oltre 160mila studenti liguri sono tornati sui banchi di scuola lunedì mattina, una giornata cui hanno partecipato anche le istituzioni visitando alcuni plessi genovesi.

La sindaca Silvia Salis era presente alla prima campanella dell’istituto comprensivo di Oregina, dove si è rivolta ad alunni, famiglie, insegnanti e personale scolastico parlando di “fiducia. È la parola che voglio rivolgere ai genitori, grazie per avere fiducia nelle scuole e nel personale scolastico. Per le famiglie oggi è un giorno commovente, per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, è un giorno che con il tempo impareranno a ricordare. Ho grande fiducia nel nostro sistema scolastico perché è fatto di donne e uomini che danno tutto, vanno oltre il loro compito”.

“Dopo la famiglia, la scuola è l’agenzia educativa per eccellenza di questo Paese, è qui che nasce la democrazia, è qui che tutti devono avere le stesse opportunità. Guardo questi bambini così diversi tra loro e così uguali: è questa l’Italia di oggi, l’Italia che non si può negare, l’Italia per la quale dobbiamo combattere e resistere – sappiamo che non è un sistema perfetto – ha aggiunto Salis – ma i nostri investimenti vanno verso il sostegno massimo delle istituzioni scolastiche. Abbiamo raggiunto gli obiettivi del PNRR, abbiamo messo 30 punti della polizia locale davanti alle scuole, siamo arrivati a investire 14 milioni di euro per i servizi assistenziali educativi. Se questa città tiene, se il Paese tiene è grazie al coraggio, alla resistenza del personale scolastico che va sempre oltre gli orari e i compiti”.

Anche la vicepresidente della Regione Liguria, Simona Ferro, ha fatto visita all’istituto comprensivo di Oregina, per poi spostarsi al liceo Pertini e all’Istituto Paritario Maria Ausiliatrice.

“Ci tengo a rivolgere il mio personale “in bocca al lupo” a tutti i 160mila studenti liguri che oggi sono tornati tra i banchi – ha detto Ferro – Dai più piccoli, che muovono i primi passi in un nuovo ed emozionante percorso, a chi si appresta ad affrontare l’anno della maturità, la scuola rappresenta per tutti un’importante occasione di formazione e confronto. È il luogo in cui si acquisiscono conoscenze e competenze, ma anche gli strumenti necessari per diventare i cittadini di domani”.

“Ogni anno scolastico – ha concluso Ferro – offre l’opportunità di imparare, mettersi alla prova e costruire, passo dopo passo, il proprio futuro. Un percorso che passa certamente dallo studio, ma anche dalle relazioni con i compagni, dagli insegnanti e dalle esperienze che si vivono quotidianamente a scuola. Come Regione vogliamo continuare a lavorare per una scuola sempre più inclusiva, accessibile e capace di garantire ai giovani liguri concrete opportunità di crescita e di costruzione del proprio futuro”.