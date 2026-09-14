Primo giorno di scuola, Salis: “Qui nasce la democrazia, tutti devono avere le stesse opportunità”

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questa mattina alla festa per il primo giorno di scuola all’Istituto comprensivo di Oregina. Nel suo saluto ha rivolto un messaggio di fiducia alle famiglie e ha ringraziato insegnanti e personale scolastico per il lavoro che svolgono ogni giorno.

“Fiducia. È la parola che voglio rivolgere ai genitori – ha detto Salis – grazie per avere fiducia nelle scuole e nel personale scolastico. Grazie per affidare alle scuole ciò che avete di più prezioso e grazie per farlo con comprensione e rispetto”.

Salis si è poi soffermata sul significato che l’inizio delle lezioni assume per gli alunni e per chi li accompagna: «Per le famiglie oggi è un giorno commovente, per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, è un giorno che con il tempo impareranno a ricordare. Ho grande fiducia nel nostro sistema scolastico perché è fatto di donne e uomini che danno tutto, vanno oltre il loro compito».

Nel richiamare il ruolo della scuola pubblica nella vita del Paese, la sindaca ha aggiunto: «Dopo la famiglia, la scuola è l’agenzia educativa per eccellenza di questo Paese, è qui che nasce la democrazia, è qui che tutti devono avere le stesse opportunità. Guardo questi bambini così diversi tra loro e così uguali: è questa l’Italia di oggi, l’Italia che non si può negare, l’Italia per la quale dobbiamo combattere e resistere».

“Sappiamo che non è un sistema perfetto, ma i nostri investimenti vanno verso il sostegno massimo delle istituzioni scolastiche – ha concluso – abbiamo raggiunto gli obiettivi del PNRR, abbiamo messo 30 punti della Polizia Locale davanti alle scuole, siamo arrivati a investire 14 milioni di euro per i servizi assistenziali educativi. Se questa città tiene, se il Paese tiene è grazie al coraggio, alla resistenza del personale scolastico che va sempre oltre gli orari e i compiti”.