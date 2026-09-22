Prima vittoria per la CDM Futsal: 4-2 al Russi e primi tre punti nel segno di Guga e Ortisi

Campo Ligure. È già tempo di provare a rialzare la testa per la CDM Futsal che, in questa seconda giornata di campionato, debutta fra le mura amiche ospitando il Russi, reduce invece dalla vittoria casalinga per 4-3 sull’Eur. I padroni di casa sfoggiano in panchina il nuovo acquisto Felipe Follador, arrivato a dare esperienza al roster di mister De Jesus, che parte con Parodi fra i pali, Guga, Boutabouzi, Babris e Ortisi. Risponde il Russi con Paciaroni, Popa, Cianciulli, Jacopo e Tommaso Grosso.

Fin dai primissimi minuti la gara scorre via su un copione di equilibrio, con gli ospiti che provano a pressare alto e la CDM che ogni volta che riesce a superare la prima aggressione avversaria, dà la netta impressione di poter far male. Il primo squillo è di De La Varga che in diagonale testa i riflessi di Paciaroni. Il portiere del Russi però non può nulla sulla punizione al 10’ di Guga che incastra il pallone proprio sotto l’angolino per il vantaggio dei suoi.

Il Russi sembra accusare il colpo. La squadra ravennate manovra bene ma s’infrange sulla linea difensiva sempre ordinata della CDM. Anzi, al 13’ è ancora Guga ad avere sui piedi la palla del raddoppio: la sradica dai piedi di un avversario, si accentra e lascia partire una bella rasoiata su cui Paciaroni si esalta e mette in angolo. Grande occasione per i padroni di casa ma altrettanto grande la risposta del portiere arancionero.

Nella ripresa, il Russi parte bene e trova il pari dopo poco più di un minuto con la sgasata di Cianciulli sulla sinistra, gran botta e palla in rete. La rete coincide con il momento migliore della squadra ospite, che prova a mettere alle corde la CDM, sfiorando anche il colpaccio con Spadoni che centra il palo con una sassata dalla distanza.

Al 4’ però arriva la svolta del match: palla vagante sulla trequarti difensiva del Russi, Guga ci si avventa sopra e Paciaroni lo travolge in uscita. L’arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso per il portiere. Al suo posto entra il classe 2007 Zanotto che però, dopo una manciata di secondi, viene superato dal gran tiro di Guga che fa 2-1.

Lo show del numero 3 della CDM però non finisce qui: un minuto dopo, complice un’uscita a vuoto di Zanotto, Guga può mettere in rete indisturbato il pallone del 3-1 per i suoi. Manca solo una firma alla festa CDM ed è quella del Gallo Ortisi che al 14’ capitalizza un’azione strepitosa di De La Varga e, col mancino, insacca il 4-1.

Il Russi si gioca allora la carta del powerplay ma non riesce a superare l’attenta difesa dei padroni di casa, almeno fino a 3 secondi dalla fine quando Cianciulli, ancora lui, fissa il definitivo 4-2 che regala i primi tre punti alla CDM, chiamata sabato a tornare in campo in casa del Formia.