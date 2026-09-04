Priaruggia, domenica divieto di balneazione per il “Miglio e doppio miglio di Quarto”

Genova. Su proposta dell’assessore al Demanio marittimo, Davide Patrone, la sindaca Silvia Salis ha disposto, tramite ordinanza, il divieto di balneazione nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Priaruggia domenica 6 settembre, dalle ore 8 alle ore 15, in occasione della 4° edizione della manifestazione sportiva “Miglio & Doppio Miglio di Quarto”.
Le gare si svolgeranno nello specchio acqueo antistante la spiaggia e su un tratto dell’arenile, per quanto riguarda partenza e arrivo e servizi organizzativi: il percorso in mare sarà delimitato e segnalato mediante boe.
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