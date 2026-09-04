Evento

Priaruggia, domenica divieto di balneazione per il “Miglio e doppio miglio di Quarto”

Le gare si svolgeranno nello specchio acqueo antistante la spiaggia e su un tratto dell'arenile, per quanto riguarda partenza e arrivo e servizi organizzativi: il percorso in mare sarà delimitato e segnalato mediante boe.