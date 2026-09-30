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Limet

Meteo, cielo poco nuvoloso e niente pioggia. Temperature minime in leggero aumento previsioni

Le previsioni meteo dell'associazione Limet per la giornata di oggi, 30 settembre, e la tendenza per i prossimi giorni

previsioni meteo liguria 30 settembre

Liguria. Sulla Liguria dal punto di vista meteo saranno giornate caratterizzate da nuvolosità sparsa, seppur in un contesto anticiclonico e con temperature stabili su valori superiori rispetto alla media del periodo.

Secondo le previsioni del Limet, Associazione ligure di meteorologia, fin dal mattino nuvolosità medio-alta in transito a partire da ovest in movimento verso est, ma non sono attesi fenomeni di rilievo. Nel corso del pomeriggio avanzeranno le prime schiarite a partire da Ponente.

Venti al mattino tesi dai quadranti settentrionali specialmente negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, più deboli altrove, Nel pomeriggio venti moderati da est.

Mare poco mosso o al più mosso sui bacini di Ponente.
Temperature minime in leggero aumento sulla costa tra +19 e +22°C, nell’interno tra +7 e +13°C, massime stazionarie sulla costa tra +25 e +28°C, nell’interno tra +20 e +25°C.

Giovedì 1 ottobre

Giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi o velati per mezzo di nuvolosità alta stratificata, seppur in assenza di fenomeni associati.

Venti al mattino tesi dai quadranti settentrionali specialmente negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, più deboli altrove, nel pomeriggio venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie.

Venerdì 2 ottobre

Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa sull’intero territorio regionale. Lunghe pause soleggiate sono attese sul centro-Levante, mentre il cielo nuvoloso a Ponente. Temperature su valori stabili, superiori alla media climatologica.

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