Liguria. Sulla Liguria dal punto di vista meteo saranno giornate caratterizzate da nuvolosità sparsa, seppur in un contesto anticiclonico e con temperature stabili su valori superiori rispetto alla media del periodo.

Secondo le previsioni del Limet, Associazione ligure di meteorologia, fin dal mattino nuvolosità medio-alta in transito a partire da ovest in movimento verso est, ma non sono attesi fenomeni di rilievo. Nel corso del pomeriggio avanzeranno le prime schiarite a partire da Ponente.

Venti al mattino tesi dai quadranti settentrionali specialmente negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, più deboli altrove, Nel pomeriggio venti moderati da est.

Mare poco mosso o al più mosso sui bacini di Ponente.

Temperature minime in leggero aumento sulla costa tra +19 e +22°C, nell’interno tra +7 e +13°C, massime stazionarie sulla costa tra +25 e +28°C, nell’interno tra +20 e +25°C.

Giovedì 1 ottobre

Giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi o velati per mezzo di nuvolosità alta stratificata, seppur in assenza di fenomeni associati.

Venti al mattino tesi dai quadranti settentrionali specialmente negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, più deboli altrove, nel pomeriggio venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie.

Venerdì 2 ottobre

Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa sull’intero territorio regionale. Lunghe pause soleggiate sono attese sul centro-Levante, mentre il cielo nuvoloso a Ponente. Temperature su valori stabili, superiori alla media climatologica.