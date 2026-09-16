Prevenire il gioco d’azzardo: le proposte del centrosinistra venerdì a Genova

Genova, La lotta al gioco d’azzardo e le strategie adottate per prevenire un problema sociale che sta assumendo risvolti drammatici. Sono i due principali argomenti al centro di “Azzardo – Lotta in Parlamento”, il dibattito organizzato venerdì alle 17 allo Spiker di vico Semino a Genova dai gruppi regionali liguri di Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Lista Orlando Presidente.

Ad aprire il confronto sarà Fabrizio De Meo per la campagna “Mettiamoci in gioco”, da tempo impegnato nella lotta al gioco d’azzardo. Seguiranno gli interventi del consigliere regionale Andrea Orlando (PD), presidente della Commissione regionale Antimafia e già ministro della Giustizia, del senatore Lorenzo Basso (PD), della deputata Elisabetta Piccolotti (AVS) e del senatore Luca Pirondini (Movimento 5 Stelle). A moderare la discussione sarà Giovanni Giaccone, direttore responsabile di Good Morning Genova

“L’iniziativa vuole essere un momento di confronto sulle strategie e sugli strumenti che, a livello regionale e nazionale, possono contribuire a prevenire il fenomeno, tutelare le persone più vulnerabili e contrastare le conseguenze sociali, economiche e sanitarie legate al gioco d’azzardo”, spiegano i rappresentanti del centrosinistra ligure.

“Al termine degli interventi, apriremo il dibattito con le realtà del territorio e gli amministratori locali, per raccogliere esperienze, proposte e contributi e costruire insieme politiche sempre più efficaci di prevenzione e contrasto. Sarà un’occasione importante per mettere in rete competenze ed esperienze, e discutere di come rafforzare, a partire dalla Liguria, l’impegno delle istituzioni nella prevenzione del gioco d’azzardo patologico”, sottolineano gli organizzatori.