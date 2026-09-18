Presunti fondi ad Hamas, la procura chiude la indagini su Hannoun: attesa per la nuova udienza in Cassazione

Genova. La procura di Genova ha chiuso le indagini nei confronti di Mohammad Hannoun, il 64enne attivista e presidente dell’Associazione palestinesi in Italia arrestato lo scorso 27 dicembre con l’accusa terrorismo per aver finanziato Hamas attraverso una rete di associazioni di beneficenza.

Con Hannoun la procura ha inviato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Riyad Albustanji, Yaser Elasaly e Raed Dawoud, Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa e Khalil Abu Deiah. Le indagini sono quindi state chiuse per sei dei sette presunti terroristi finiti in carcere nove mesi fa. I primi quattro (Hannoun, Albustanji, Elasaly e Dawoud) si trovano da allora detenuti nelle carceri di alta sicurezza di Terni, Rossano Calabro. Ferrara e Sassari.

Il pm Luca Monteverde e l’aggiunto Marco Zocco insieme al procuratore Nicola Piacente hanno stralciato le posizioni di altri indagati, perché l’obiettivo è quello di arrivare al rinvio a giudizio dei quattro detenuti entro la fine di dicembre in modo da poter chiedere al gip un rinnovo della custodia cautelare in carcere. In caso contrario dovranno essere scarcerati per scadenza dei termini.

Il 27 dicembre 2025, oltre al presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, era state arrestate in tutto altre sei persone, ma tre ( Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa, Raed Al Salahat e Khalil Abu Deiah), sono state scarcerate del tribunale del Riesame per carenza di indizi.

Le prossime udienze in Cassazione per chiedere la scarcerazione

Su Hannoun, Albustanji, Elasaly e Dawoud pende l’ennesimo ricorso in Cassazione che già una volta aveva annullato con rinvio al tribunale del Riesame l’ordinanza di arresto, chiedendo una rivisitazione complessiva del quadro probatorio, un’analisi puntuale delle fonti aperte e anche elementi specifici a indicare fra le altre cose la consapevolezza degli indagati circa la ‘finalità terroristica’ dei finanziamenti. Il Riesame tuttavia aveva ribadito la sua decisione. Le nuove udienze, in cui i legali degli indagati chiederanno la scarcerazione, sono fissate tra ottobre e novembre.

Adesso i difensori degli indagati (assistiti dagli avvocati Fabio Sommovigo, Dario Rossi, Nicola Canestrini, Marina Prosperi, Fausto Gianelli, Francesco Poli e Federico Riboldi), hanno venti giorni di tempo per chiedere eventuali interrogatori. Poi la procura chiederà il rinvio a giudizio.

Inizialmente gli indagati complessivi erano oltre venti, ma i pm per gli altri vogliono attendere in particolare le nuove decisioni della Cassazione e il rinvio a giudizio dei principali indagati per capire come sarà valutato il quadro indiziario.

Le accuse ad Hannoun

Secondo la Procura al vertice dell’associazione terroristica c’era il genovese Mohammad Hannoun, accusato di essere “membro del comparto estero” di Hamas e vertice della cellula italiana dell’organizzazione. Hannoun nella sua veste di fondatore e legale rappresentante dell’associazione di beneficienza Abspp di Genova, amministratore di fatto dell’associazione e rappresentante legale della Abspp O.D.V. e amministratore di fatto dell’associazione Benefica La Cupola d’Oro, nonché dell’Associazione Benefica La Palma, avrebbe destinato il 71% dei fondi e dei beni raccolti per la popolazione palestinese, direttamente o indirettamente ad Hamas, per un totale complessivo di oltre 7 milioni di euro in 24 anni di attività.

Gli avvocati degli indagati: “Stupisce tempistica”

“La tempistica stupisce. Sono ancora pendenti nuovi ricorsi in Cassazione con udienze già fissate a breve — e questo dopo che un primo annullamento era già stato pronunciato dalla Suprema Corte”. E’ il commento dei legali degli indagati nell’inchiesta sui presunti fondi ad Hamas che oggi hanno ricevuto gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari.

“I ricorsi sollevano questioni di primaria rilevanza processuale, fra le quali la mancata conformazione del Tribunale del Riesame alla sentenza rescindente della Cassazione, che aveva vincolato il giudice del rinvio a pronunciarsi specificamente sulla riconducibilità delle attività associative alla fattispecie contestata e sul ruolo delle associazioni benefiche nel compendio indiziario, nonché l’inutilizzabilità di atti investigativi e di captazioni, la mancata traduzione adeguata degli atti, l’assenza di gravi indizi di colpevolezza e l’assenza di esigenze cautelari” spiegano in una nota gli avvocati Nicola Canestrini, Sandro Clementi, Angela Ferravante, Fausto Gianelli, Elisa Marino, Gloria Ninci, Gilberto Pagani, Francesco Poli, Marina Prosperi, Federico Riboldi, Dario Rossi,Flavio Rossi Albertini, Nabil Ryah , Giuseppe Sambataro, Fabio Sommovigo, Emanuele Tambuscio, Gianluca Vitale e Samuele Zucchini.

“La scelta di concludere le indagini oggi, quando mancano poche settimane a una delle udienze già fissate, non è una coincidenza temporale neutra – sostengono i legali – È difficile non leggervi la preoccupazione di non far scadere i termini massimi di custodia cautelare prima di poter esercitare l’azione penale: un’esigenza procedurale comprensibile in astratto, ma che non può legittimare la cristallizzazione di un atto di accusa i cui stessi presupposti cautelari sono ancora oggetto di sindacato da parte del giudice di legittimità”.

Gli avvocati degli indagati parlano di una “fretta” che risponde a ragioni processuali, ma non certo alle condizioni degli indagati detenuti “da quasi un anno, trasferiti ripetutamente tra istituti penitenziari dislocati in tutta Italia” e che “hanno trascorso l’intera estate in carceri sovraffollate in condizioni di caldo estremo, lontani dalle famiglie e dai luoghi di vita”. Gli avvocati riscontrano nell’accusa di aver raccolto fondi per la popolazione palestinese “una contestazione che si inserisce in un più ampio trend, osservabile in tutta Europa, di criminalizzazione di chi si occupa di solidarietà con le vittime del conflitto a Gaza”. E ricordano che “parte dei materiali su cui l’ipotesi accusatoria si fondava è stata fornita da apparati di intelligence e militari israeliani i cui vertici sono oggetto di mandati di arresto della Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi nel medesimo contesto operativo. La Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla tenuta processuale di un impianto indiziario costruito anche su tali basi”.