Presentato a Milano il 66° Salone nautico di Genova, oltre mille imbarcazioni esposte

Milano. Oltre 1.000 imbarcazioni, 215 novità, 45 Paesi rappresentati da 5 continenti e un layout in acqua che cresce del 4%: il 66° Salone Nautico Internazionale, organizzato da Confindustria Nautica a Genova dall’1 al 6 ottobre, si presenta con numeri che confermano la capacità della manifestazione di rappresentare l’evoluzione del mercato e l’intera articolazione della nautica da diporto.

Particolarmente significativo il rafforzamento della presenza delle imbarcazioni di maggiori dimensioni: cresce l’occupazione della darsena Yacht & Superyacht e la dimensione media delle tre unità maggiori di ogni segmento aumenta del 14,1% rispetto al 2025. In crescita anche il comparto dei multiscafi, con un incremento del 28% delle unità esposte. Segnali che assumono particolare rilievo nell’attuale scenario di mercato e che confermano la capacità del Salone di intercettarne le dinamiche.

“I numeri di questa edizione hanno un significato che va oltre il dato quantitativo, perché il Salone è espressione diretta del mercato e dell’industria che rappresenta. Parliamo di un’industria che ha raggiunto 8,6 miliardi di euro di fatturato, attiva oltre 13 miliardi di valore aggiunto e quasi 170.000 occupati, con circa il 90% della produzione destinata ai mercati esteri. – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti. La crescita del layout in acqua, l’aumento delle dimensioni delle imbarcazioni presenti e l’evoluzione dei diversi segmenti raccontano un settore che cambia e una manifestazione capace di cambiare insieme ad esso. È questa la forza di un Salone organizzato dall’Associazione nazionale di settore: ascoltare le imprese, interpretarne le esigenze e tradurle in un progetto che tiene insieme rappresentanza e mercato, visione industriale e proiezione internazionale”.

I dati e i contenuti della 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale sono stati presentati oggi a Milano, nella sede di Fondazione Edison, nel corso della conferenza stampa aperta dal saluto di Beatrice Biagetti, Segretario Generale di Fondazione Edison, e dall’intervento del Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti. Sono intervenuti Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica; Raffaello Napoleone, Presidente IT-EX Italian Association of International Exhibitions; Alberto Racca, CEO Trussardi e Gruppo Miroglio; e Paolo Brescia, cofondatore OBR e Presidente della Giuria del Design Innovation Award, moderati da Simone Spetia, giornalista di Radio24.

Gli interventi sono stati preceduti dai saluti istituzionali di Matteo Zoppas, Presidente di ICE Agenzia; Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria; Silvia Salis, Sindaca di Genova; e Matteo Paroli, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale e Aeroporto di Genova.