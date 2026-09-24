Posti auto a Molassana, Arte Genova mette in vendita 71 stalli coperti a partire da 9.900 euro

Genova. La ricerca di un posto auto riservato e protetto rappresenta una delle priorità principali per i residenti delle aree ad alta densità abitativa di Genova, in particolare lungo la Val Bisagno. Per rispondere a tale richiesta, Arte Genova ha attivato la vendita di una rilevante struttura di sosta situata nel quartiere di Molassana: l’autorimessa San Felice.
Il complesso al coperto mette a disposizione 71 posti auto, fornendo una risposta concreta alle esigenze di sosta della zona o a chi valuta un investimento immobiliare con ridotti oneri di gestione.
Caratteristiche degli stalli e fasce di prezzo
L’offerta si presenta articolata in diverse metrature per consentire il ricovero di utilitarie, moto o vetture di grandi dimensioni:
- Superfici degli stalli: variabili da 11 mq a 19 mq.
- Prezzi d’acquisto: vincolati e fissati a partire da 9.900,00 euro fino a 18.000,00 euro, in relazione alla superficie e alla collocazione interna.
I vantaggi della struttura
- Protezione e comodità: gli stalli risultano situati in un ambiente coperto e riparato dalle intemperie.
- Accessibilità economica: le cifre di partenza inferiori ai 10.000 euro rendono l’acquisto accessibile a un’ampia platea di utenti.
- Mantenimento del valore: la forte richiesta di parcheggi a Molassana assicura stabilità all’investimento e facilità di locazione.
Tutti i posti auto vengono alienati a prezzo base non trattabile al ribasso.
Per verificare la disponibilità degli stalli e consultare le planimetrie è possibile visitare il portale Venloc Arte Genova