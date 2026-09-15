Portofino Talks, Toti chiama a raccolta ministri e aziende: “Sarà un luogo di incontro. La politica? Non mi manca”

Portofino. Tornano per la seconda edizione i Portofino Talks, appuntamento organizzato dall’agenzia Philia Associates, fondata dall’ex presidente ligure Giovanni Toti, insieme al Comune di Portofino. In programma il 18 e 19 settembre, sul molo della famosa piazzetta, un denso cartellone di incontri, interviste e tavole rotonde dedicate alle principali sfide che attendono l’Italia e l’Europa.

Tra le personalità segnalate nel programma (non tutti hanno ancora confermato) ci sono i ministri Giancarlo Giorgetti, Andrea Abodi, Paolo Zangrillo, Matteo Piantedosi, Anna Maria Bernini ed Eugenia Roccella, il presidente del Senato Ignazio La Russa, i presidenti di Regione Attilio Fontana, Eugenio Giani e Alberto Cirio, diversi amministratori delegati tra cui Fabrizio Fabbri (Ansaldo), Pasqualino Monti (Terna), Jeorg Eberhart (Ita Airways), Davide Fazio (Leonardo) e – novità dell’ultimo minuto – Marco Tronchetti Provera (Pirelli). Insomma, quello che gli organizzatori definiscono “il gotha dell’impresa italiana“.

In prima linea anche il giornalista Paolo Liguori, una lunga carriera in Mediaset e una parallela amicizia con Toti, che in tema di attualità politica concede una battuta: “A Cernobbio per avere visibilità hanno dovuto invitare Vannacci, noi non ne abbiamo bisogno“.

“Le adesioni avute quest’anno confermano che Portofino Talks è un luogo di dialogo e di incontro di elezione delle imprese italiane, della politica italiana, dell’amministrazione italiana – spiega Giovanni Toti -. Vogliamo far incontrare le voci e le intelligenze di chi, governando questo Paese e costruendo imprese, può fare quel sistema che troppo spesso in Italia si invoca come come modello, ma che troppo spesso è poco coltivato. Ovviamente lo ospita una delle località più belle del mondo”.

Sul palco di Portofino saranno tanti i politici di primo livello, soprattutto (ma non solo) di area centrodestra. Ma l’ex governatore smentisce che possa trattarsi di un “ritorno” sulla scena per riavvicinarsi a quel mondo: “La politica non mi manca neanche un po’. L’ho fatta per tanti anni, mi sono riappropriato del mio vecchio mestiere, forse la cosa che so fare meglio. Sono felice così”.

Del resto l’esito dell’inchiesta giudiziaria che lo ha visto coinvolto, terminata con un patteggiamento per corruzione impropria e finanziamento illecito ai partiti, gli impedisce di ricandidarsi almeno fino al 2030 ai sensi della legge Severino. Ma al momento non sembra la sua intenzione: “Se ci siamo spiegati male faremo in modo di correggere“.

A chiudere Portofino Talks 2026 sarà il “CHI Moment”, realizzato con il direttore di Chi Massimo Borgnis e dedicato a un omaggio a Gino Paoli. Nel corso della serata sarà consegnato il Portofino Award alla famiglia di Gino Paoli, alla presenza della moglie Paola, del figlio Nicolò e della figlia Amanda Sandrelli, in un incontro moderato dalla professoressa Margherita Rubino. Un momento dedicato alla musica, alla memoria e al legame profondo dell’artista con la Liguria, accompagnato al pianoforte dal maestro Andrea Bacchetti.