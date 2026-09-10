Al Porto Antico una nuova stazione di ricarica solare per e-bike e monopattini

Genova. Una nuova stazione alimentata a energia solare per parcheggiare e ricaricare e-bike e monopattini sarà installata al Porto Antico.

La pensilina è stata donata da Red Bull, e ha un valore di circa 13 mila euro. Sarà installata nel parcheggio pubblico di Porta Siberia, e Red Bull contribuirà inoltre con 20mila euro ai costi necessari per la sua installazione.

La pensilina sarà dotata di una copertura predisposta per ospitare pannelli solari e di un sistema di ricarica delle batterie integrato direttamente nella rastrelliera. Grazie a sei prese potrà accogliere e ricaricare contemporaneamente fino a sei e-bike o monopattini.

La nuova infrastruttura entrerà a far parte della rete dei bikeparking del Comune di Genova, contribuendo ad aumentare gli spazi e i servizi dedicati alla ciclabilità. La collocazione al Porto Antico permetterà inoltre di creare un nuovo punto di riferimento non solo per gli spostamenti urbani, ma anche per chi sceglie la bicicletta per visitare Genova, rafforzando così l’offerta rivolta al cicloturismo.

La donazione si inserisce nel rapporto tra Red Bull e Genova consolidato anche attraverso il “Red Bull Genova Cerro Abajo“, la spettacolare competizione internazionale di urban downhill che lo scorso giugno ha raggiunto la terza edizione.

“La donazione della pensilina solare – afferma l’assessore alla mobilità sostenibile Emilio Robotti – rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo e nella diffusione dei servizi dedicati alla ciclabilità urbana e cicloturistica. Vogliamo rendere sempre più conveniente e semplice scegliere mezzi alternativi all’auto per muoversi in città, mettendo a disposizione infrastrutture e servizi adeguati. Questa iniziativa rafforza la rete di parcheggi per biciclette che l’amministrazione ha già avviato con la realizzazione di 11 bike parking distribuiti sul territorio cittadino e si inserisce in una strategia più ampia di incentivazione della mobilità sostenibile. Una direzione confermata anche dal servizio di bike sharing con un elevato numero di utenti e utilizzi: un segnale concreto della crescente disponibilità dei genovesi a scegliere nuove forme di mobilità”