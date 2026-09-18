Poliziotto fuori servizio riconosce il presunto ladro dalle immagini: denunciato 23enne

Genova. Stava passeggiando in corso Torino, libero dal servizio in questura, quando ha incrociato un ragazzo di 23 anni del tutto simile a un giovane visto nelle immagini di videosoveglianza di due locali del centro storico in cui era stata tentato un furto.

Il poliziotto ha immediatamente avvisato la sala operativa della questura, che ha inviato una volante sul posto per identificare il giovane. L’abbigliamento indossato era lo stesso ripreso dalle telecamere: in uno dei due furti, lo scorso 12 settembre, uno sconosciuto si era introdotto in un ristorante di corso Italia forzando una porta finestra e asportando merce e dei tablet per poi abbandonarli e darsi alla fuga.

Nel secondo furto, avvenuto il 16 settembre in via XII ottobre, lo stesso uomo è stato ripreso dalle telecamere di un esercizio commerciale mentre si introduceva abusivamente, infrangendo la vetrina con un mattone. Personale dipendente ancora sul posto lo aveva scoperto, facendolo scappare.

Quando i colleghi del poliziotto fuori servizio sono arrivati in corso Torino hanno bloccato il ragazzo, un 23enne cittadino marocchino, e lo hanno denunciato.