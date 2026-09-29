In centro storico le celebrazioni per San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato

Genova. Il centro storico ha accolto martedì mattina le celebrazioni per il patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo.

Alla chiesa del Gesù si è tenuta la messa celebrata dall’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, alla presenza delle principali autorità civili e militari, dei rappresentanti delle Forze di polizia e delle Forze armate, delle istituzioni cittadine, delle associazioni e delle realtà del territorio che collaborano con la Polizia di Stato.

La celebrazione di San Michele Arcangelo costituisce per la polizia un appuntamento annuale di grande valore, momento di incontro con le istituzioni e la comunità genovese. In piazza Matteotti è stata allestita un’esposizione di mezzi, con autovetture e motocicli anche storici.

La cerimonia si è conclusa con un indirizzo di saluto della questora Silvia Burdese, che ha voluto ringraziare le donne e gli uomini di tutte le articolazioni provinciali della Polizia di Stato e dell’amministrazione civile dell’Interno, per l’impegno straordinario e la professionalità con cui rispondono, ogni giorno, alle crescenti istanze di sicurezza di questa provincia.