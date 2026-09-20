Polizia di Stato: nuove nomine nei Commissariati del centro storico genovese

Genova. A seguito delle recenti assegnazioni ministeriali, il Questore di Genova ha dato corso ad un riassetto organizzativo, che parte dai due Commissariati di Pubblica Sicurezza collocati nel cuore del centro storico genovese, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di controllo del territorio e fornire risposte sempre più efficaci alla collettività.

Il Commissario Capo Giuseppe Simone Borgese ha assunto la dirigenza del Commissariato di Prè, in avvicendamento al Commissario Capo Federico Oneto, trasferito al Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Liguria.

Il Commissario Capo Borgese 29enne, originario di Bari, in servizio dal 2024 presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha svolto l’incarico di Funzionario responsabile di Squadra Volante ed imparato a conoscere a fondo le complesse dinamiche del territorio genovese, operando in turnazioni h24 e 7/7. Nel periodo di affiancamento in Commissariato che si è appena concluso, ha diretto numerosi servizi di controllo straordinario del territorio nei vicoli, coordinando personale di diversi reparti della Polizia di Stato, di altre forze dell’ordine e di enti locali e territoriali nei caruggi genovesi, in particolare delle zone della Maddalena, Commenda e Prè, situate proprio a ridosso del Commissariato.

“Il proficuo e prezioso dialogo, già intessuto nel corso degli anni dal dott. Oneto con i Comitati di quartiere, i CIV nonché con le realtà del terzo settore, permetterà al dott. Borgese di dare continuità e di mantenere la presa sulle necessità e criticità del centro storico”, come si legge nella nota della Questura.

Il Commissariato di P.S. Centro è stato rafforzato con l’assegnazione quale Funzionario addetto del Commissario Agostino Ciardiello, 28 anni, originario della provincia di Caserta. Assegnato alla Questura di Genova lo scorso giugno, dopo un primo periodo di affiancamento alle volanti, ha già preso parte a numerosi servizi di controllo del territorio del Commissariato, nonché a quelli mirati alla movida estiva in corso Italia.

“L’elevata preparazione, nonché la forte motivazione professionale dei Commissari neoincaricati, ha consentito loro una rapida integrazione a servizio della sicurezza di questo territorio – si legge nella nota stampa della polizia – Il Questore esprime i più sentiti ringraziamenti al dottor Federico Oneto, per la dedizione e preziosa attività di prevenzione di Polizia Giudiziaria svolte in questi anni, e rivolge ai Commissari Borgese e Ciardiello i migliori auguri di buon lavoro per il loro nuovo e delicato incarico”.