Genova. Due giornate per conoscere le origini e le caratteristiche del pitbull, comprenderne motivazioni e comportamenti, riflettere sulle responsabilità di chi sceglie di accoglierlo. Sono i temi al centro di “Il pitbull nella società di oggi“, il seminario organizzato dal canile municipale di Monte Contessa, con il patrocinio del Comune di Genova, in programma lunedì 21 e martedì 22 settembre, alle ore 20, al Cineclub Nickelodeon di Genova, con l’educatore e istruttore cinofilo Matteo Castiglioni.

Un seminario per conoscere meglio i pitbull

L’iniziativa punta a sensibilizzare e aiutare la cittadinanza nella gestione di una razza troppo spesso bistrattata e gestita in modo non adeguato, tutelando il benessere animale e la convivenza con altri cani ed esseri umani. I pitbull, e in generale in molossoidi, sono ospitati in numero altissimo al canile di Monte Contessa principalmente a causa di abbandoni o sequestri: considerati aggressivi e pericolosi, sono vittime di pregiudizi che ostacolano la loro adozione. Le due serate sono pensate proprio per avvicinare le persone a questa razza, per comprenderla a fondo e aumentare la consapevolezza di chi vi si approccia.

Il seminario si concentrerà su osservazione, esperienza e confronto, offrendo elementi utili a chi già vive con un pitbull, a chi sta valutando un’adozione e a chi desidera comprendere meglio l’argomento. Il percorso affronterà origini, caratteristiche, motivazioni e predisposizioni, con attenzione alla lettura del comportamento, alla relazione con le persone e alla gestione quotidiana. Al centro, il riconoscimento dell’individualità di ciascun cane: conoscerne la storia e osservarne i comportamenti è fondamentale per costruire una relazione consapevole e compiere scelte responsabili.

Chi è Matteo Castiglioni

Matteo Castiglioni è educatore e istruttore cinofilo con esperienza nel lavoro educativo in canile e nella formazione. Il suo percorso comprende l’attività al canile Enpa di Voghera e la partecipazione al team “Dimmi chi sei” di David Morettini.

Insieme a Rebecca Della Pietà ha ideato nel 2020 “DiversaMente Pit”, un format dedicato ai terrier di tipo bull, e “ProgettoCanile”, rivolto alla formazione e al supporto delle realtà di canili e rifugi.

Informazioni e prenotazioni

Il seminario si terrà il 21 e 22 settembre 2026, alle ore 20, al Cineclub Nickelodeon di Genova.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, scrivendo a formazione@associazioneuna.org. Non sarà possibile partecipare insieme al proprio cane.