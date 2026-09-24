Fondo rovinato e sistemazione troppo costosa, chiude la pista di pattinaggio del Palacep

Genova. Dal mese di ottobre la pista di pattinaggio al coperto del PalaCep chiuderà per il fondo troppo rovinato. La struttura sportiva, realizzata dal Comune nel 2009, una ricchezza per il quartiere del ponente e per la città, non sarà dunque utilizzabile per allenamenti e pratica. La notizia viene data direttamente dal consorzio Pianacci, che gestisce le strutture dell’area.

“La pista si è fisiologicamente rovinata con il tempo – spiegano – e non è più sicura per gli atleti, di qui la decisione di sospendere le attività”.

“Questa comunicazione non vuole essere un atto d’accusa verso nessuno – proseguono dal consorzio – il problema della pista da rifare esiste da almeno quattro giunte comunali ma i costi sono alti e non si è mai arrivati a una soluzione giusta”.

Il costo della ristrutturazione della pista, di 44 metri per 24, secondo alcune stime, oscilla tra gli 80mila e i 100mila euro. “Non è un atto d’accusa perché nessuno ha, o aveva, interesse diretto a non riparare la pista, e sappiamo che gli attuali amministratori, così come quelli passati, saranno addolorati di questa difficoltà. Vogliamo sottolineare, comunque, che questa è una sconfitta per la città. Anche per noi, gestori di questa struttura”.

“Il PalaCep, infatti, è stato un investimento della città fatto con una attenzione verso un quartiere con difficoltà e carenza di opportunità – prosegue la nota – atleti e atlete nazionali sono venuti qui ad allenarsi e la Artistic Roller Team, la società che con il suo fondatore, Marco Marchitelli, ha utilizzato per anni la struttura ha avuto molti risultati a livello nazionale e una partecipazione ai mondiali della sua disciplina”. Da un anno la sua società ha fatto un passo indietro a favore di un’altra società.

Dal consorzio Pianacci dicono di avere già informato da tempo assessori e uffici dell’amministrazione comunale attuale e passata e che il tema è in agenda. Sperano, inoltre, che la chiusura possa essere solo temporanea.

Il PalaCep resterà attivo, come spazio, per le iniziative sociali, culturali, di animazione sociale in attesa che possa ritornare attivo con la sua principale e preziosa funzione.