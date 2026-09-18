Nuova pista ciclabile tra via Buozzi e Porto Antico: al via i progetti di riqualificazione del fronte mare

Genova. Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e alle Opere strategiche e infrastrutturali Massimo Ferrante, la Giunta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione dell’intervento Riconnessioni Sostenibili 2 – Asse Costiero Buozzi – Darsena – Porto Antico, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie del Sud 2021-2027.

Il progetto, che cuba 6 milioni di euro, prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un’infrastruttura ciclabile protetta, sicura e riconoscibile, inserita in un più ampio intervento di rigenerazione dello spazio pubblico. La nuova ciclovia sarà infatti accompagnata dal rinnovo degli spazi pubblici attraversati, con interventi finalizzati ad aumentarne la qualità, l’accessibilità e la sicurezza.

La nuova pista ciclabile bidirezionale collegherà via Buozzi con l’area del Porto antico attraverso via Rubattino, via Boccanegra e Calata Vignoso. Il percorso avrà uno sviluppo complessivo di circa 570 metri: 450 metri saranno realizzati in sede propria e a doppio senso di marcia, mentre i restanti 120 metri saranno in sede promiscua.

L’esecuzione dell’asse ciclabile comporterà inoltre un parziale riassetto della mobilità viaria, a partire dalle intersezioni con via Gramsci e attraverso interventi su via Raffaele Rubattino e via Marino Boccanegra. La soluzione progettuale prevede, tra l’altro, il ridisegno della sezione stradale di via Gramsci in corrispondenza dell’ingresso al parcheggio del Porto Antico e l’eliminazione del controviale carrabile contiguo a Calata Vignoso.

L’intervento si inserisce nella strategia della “Pista del Mare”, prevista dagli strumenti di pianificazione della mobilità sostenibile, e contribuisce alla progressiva costruzione di una rete ciclabile capace di collegare tra loro stazioni ferroviarie, terminal crociere e traghetti, Waterfront, Porto Antico, luoghi turistici, musei e altri importanti poli cittadini.

“Con questo intervento mettiamo in campo una nuova infrastruttura che non riguarda soltanto la bicicletta, ma il modo in cui vogliamo far dialogare parti importanti della città – commenta l’assessore Massimo Ferrante – Collegare via Buozzi con il Porto antico significa rafforzare una connessione tra il fronte mare, la Darsena e il centro storico, creando un percorso sicuro e riconoscibile e, allo stesso tempo, restituendo qualità agli spazi pubblici che lo attraversano. I 6 milioni di euro del PN Metro Plus ci consentono di lavorare su un progetto organico, nel quale mobilità sostenibile, sicurezza, accessibilità e rigenerazione urbana procedono insieme. È un altro tassello della “Pista del Mare” e della nostra strategia per una città più connessa, vivibile e capace di valorizzare il rapporto con il suo porto”.