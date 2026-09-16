  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Decisione

Piscine di Chiavari, il Comune riapre la gara per la gestione unitaria del complesso

Dopo il ricorso della Arcobaleno Srl che non aveva partecipato al bando, il sindaco Messuti: "Interveniamo per eliminare dubbi interpretativi"

piscine chiavari

Chiavari. Il Comune di Chiavari riapre la procedura per l’affidamento della gestione unitaria del complesso Le Piscine di Chiavari, mantenendo invariati il progetto, la proposta a base della gara e gli investimenti previsti.

La decisione arriva a seguito del ricorso presentato da Arcobaleno Srl – società che non aveva partecipato alla procedura – relativo all’interpretazione di uno dei requisiti del disciplinare sull’iscrizione al registro natatorio. Nella precedente gara, in caso di raggruppamento, il requisito doveva essere posseduto da tutti i componenti. Nel nuovo bando sarà invece richiesto soltanto al soggetto incaricato della gestione delle due piscine, mentre gli altri operatori potranno occuparsi dello stabilimento balneare e delle attività collegate.

“Resta invariato l’impianto complessivo della gara – dichiara il sindaco Federico Messuti –. Interveniamo esclusivamente su un requisito per eliminare possibili dubbi interpretativi, favorire ulteriormente la concorrenza e mettere la procedura al riparo da contenziosi. Progetto, investimenti e risultato restano invariati”.

La gara prevede la gestione unitaria per vent’anni della piscina Mario Ravera, della piscina olimpionica del Lido Marco Di Capua e dello stabilimento balneare, con un impegno economico per il Comune sostanzialmente pari a quello oggi sostenuto per una sola piscina e oltre un milione di euro di investimenti a favore delle strutture. Il progetto punta a trasformare l’area del Lido in un polo sportivo e ricreativo fruibile tutto l’anno, con nuovi spazi, palestra, campi da padel e una nuova passeggiata di collegamento verso la bocciofila.

“L’obiettivo è valorizzare in modo stabile una delle aree più importanti del nostro fronte mare, quella del Lido, creando uno spazio aperto alla città durante tutto l’anno”, conclude Messuti.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.