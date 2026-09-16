Piano sicurezza, Salis vola a Roma con il dossier per incontrare Piantedosi

Genova. La sindaca Silvia Salis sarà a Roma, martedì 22 settembre, per incontrare il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e presentargli il dossier sul centro storico finalizzato all’attivazione dei patti sulla sicurezza.

Lo ha confermato la prima cittadina a margine di Genova Playcity, un progetto sperimentale che coinvolge la Darsena, una tra le aree più critiche della città vecchia per spaccio e degrado, recentemente al centro di un presidio h24.

“Siamo a un ottimo punto – ha assicurato Salis – Abbiamo inviato una lettera, porteremo con noi il dossier e avremo modo di discutere a tutti i livelli tecnici per capire come mettere a terra quello che ci siamo già detti a parole. È un progetto molto importante, credo che sia un obiettivo che tante amministrazioni si sono date perché il centro storico è un luogo affaticato, in difficoltà da decenni. E credo che affrontarlo congiuntamente insieme al Ministero e alla sua capacità d’azione, mettendo insieme quanto si è già impegnato a fare il Comune nel prossimo anno, possa portare a un cambiamento che sia duraturo”.

Il piano è il risultato di un incontro avvenuto in agosto tra la sindaca di Genova e il ministro Piantedosi. Tra i punti cardine ci son il presidio e l’intervento delle forze dell’ordine con risorse potenziate, un più efficace approccio in termini di supporto sociale e un miglioramento dell’illuminazione.