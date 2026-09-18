Piano Regolatore Portuale, Salis incontra gli Autorità e stakeholder

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis e il vicesindaco Alessandro Terrile hanno partecipato venerdì mattina a Palazzo San Giorgio all’incontro con gli stakeholder sul Piano Regolatore Portuale, organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

All’incontro hanno preso parte anche i presidenti del Municipio II Centro Ovest, Michele Colnaghi, del Municipio VI Medio Ponente, Fabio Ceraudo, e del Municipio VII Ponente, Matteo Frulio, e l’assessore del Municipio I Centro Est, Andrea Visentin.

“È stato un primo momento di illustrazione e confronto su alcune ipotesi di lavoro, per raccogliere contributi utili alla definizione di un Piano che tenga insieme le prospettive di crescita del sistema portuale e le aspettative della città – ha detto Salis – al centro della nostra attenzione c’è la convivenza tra le attività portuali e la città, con particolare riguardo alla qualità della vita nei quartieri più vicini al porto. Siamo in una fase preliminare, nella quale è essenziale il coinvolgimento del territorio, ascoltando e mettendo a confronto esigenze e valutazioni diverse. Vogliamo lavorare affinché le scelte maturino attraverso un percorso trasparente e partecipato, che coinvolga anche i cittadini e i comitati e consenta di comprendere le ipotesi in discussione e le loro possibili ricadute”.

“Il porto è parte della storia e della vita di Genova, una risorsa per il lavoro e per l’economia della città – conclude Salis – il suo futuro va pensato insieme a quello delle persone che abitano accanto alle sue attività. Per questo il contributo di chi vive ogni giorno quei quartieri deve trovare spazio nel confronto e accompagnare il percorso verso le scelte”.