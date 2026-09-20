Piano regolatore portuale, Bucci apre all’ampliamento a Pra’: “Necessario aumentare la superficie del porto”

Genova. “Io penso che sia una buona idea, perché un piano regolatore del porto deve pensare non all’anno prossimo o ai prossimi sei mesi, ma ai prossimi 20-25 anni. Pensare che nei prossimi anni, con la crescita della blue economy, col gigantismo navale e con tutte le altre attività che stiamo facendo, non si debba aumentare la superficie del porto di Genova è veramente controproducente. In un modo o nell’altro le cose vanno fatte”. Queste le parole con cui il presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha commentato, a margine dei Portofino Talks, le notizie relative alle prime anticipazioni progettuali dei contenuti del piano regolatore portuale, le cui bozze sono state presentata vernerdì mattina all’amministrazione comunale di Genova.

Progettualità che hanno di fatto gettato il sasso nello stagno, riaprendo il dibattito sul futuro dello scalo e, soprattutto, mettendo sul tavolo ipotesi infrastrutturali di sicuro impatto per la città di Genova. E anche per la politica. “Certamente le cose vanno fatte ascoltando i cittadini che vivono lì e che hanno la priorità rispetto a tutti gli altri, oltre agli operatori economici e considerando l’economia e i posti di lavoro. Ma come al solito, quando non si fa nulla si scende tra gli ultimi, e noi vogliamo essere i primi, non gli ultimi”.

Se sugli ampliamenti a Pra’ la prospettiva è ancora da definire – con le tre ipotesi messe sul piatto da Palazzo San Giorgio – sul dossier del dislocamento dei depositi chimici la partita è già di fatto in corso: “Penso che Porto Petroli non sia una situazione adatta, noi l’avevamo scartata subito, soprattutto quando sono interrati: i depositi oggigiorno devono essere in superficie, perché questo consente una maggior sicurezza per tutti, la soluzione interrata secondo me è negativa”, evidenzia il governatore, precisando comunque che spetterà all’Autorità Portuale la decisione finale sulla scelta definitiva tra la carta Prà e le altre opzioni.

Collaterale alla sistemazione dei depositi costieri, resta aperto il riassetto complessivo del porto petroli, la cui estensione di fatto “limita” il grande polo cantieristico di Fincantieri. Un blocco che potrebbe essere superato ricollocando il “rubinetto petrolifero” del porto, magari con un “trasloco”, magari proprio in quel polo chimici anticipato da Paroli: “C’è la possibilità, se eventualmente si riuscisse a ridefinire l’area del Porto Petroli, di spostare lì tutta la cantieristica navale – spiega Bucci – Questo darebbe molta più superficie al comparto e potrebbe costruire un polo tra Sestri Ponente, Fincantieri e tutti i nostri cantieri che diventerebbe il più importante del Mediterraneo. È meglio inserire queste cose come opzioni nel piano, perché danno la possibilità di essere pronti a farle nel caso fosse necessario, senza dover per forza rifare un nuovo piano regolatore”.