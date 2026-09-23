Piano Regolatore Portuale, il Comune: “No a grandi espansioni”. Comitati all’attacco: “Serve rispetto”

Genova. “Siamo convinti che il nostro porto avrà la possibilità di svilupparsi per ricevere ogni tipo di merce e di naviglio senza la necessità di procedere a nuove consistenti espansioni“. A dirlo il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile, che ieri, nell’aula del Consiglio comunale, ha ribadito le posizione della giunta di Silvia Salis sulla sulle prospettive progettuali contenute nella bozza del nuovo piano regolatore portuale, presentato all’amministrazione la scorsa settimana da Autorità di sistema portuale.

L’occasione è stata l’interrogazione a risposta immediata presentata dal conigliere del Pd Claudio Chiarotti, già presidente del Municipio Ponente durante dal 2017 al 2022, che ha rilanciato il dibatto dopo i commenti arrivati prima da parte del presidente di Regione Liguria Marco Bucci e poi dello stesso presidente dell’authority Matteo Paroli. Se da piazza De Ferrari e da Palazzo San Giorgio l’accento è stato posto sull’importanza di allargare gli spazi operabili dello scalo di Genova e – soprattutto – Pra’, Tursi frena. “Non è la Regione Liguria l’ente che ha competenza di predisporre il piano regolatore portuale. La Regione darà il proprio parere, come poi farà anche il Comune di Genova“.

Ma è sul merito della impianto del piano che il vicesindaco ha marcato la linea della Giunta, evidenziando come la nuova Diga foranea permetterà allo scalo di evolversi senza intaccare ulteriore territorio. “La filosofia del piano regolatore portuale che ci è stata illustrata dal presidente Paroli, e che condividiamo, prevede limitatissime espansioni che riguardano in particolare l’area delle riparazioni navali e la rettificazione delle linee del bacino di Sampierdarena, ma sostanzialmente senza che questo consumi suolo che oggi non ha già funzione portuale. Nel corso dell’incontro abbiamo posto una particolare attenzione all’assetto del bacino portuale di Pra’, raccomandando prudenza nell’eventuale modifica dell’assetto esistente, anche in ragione della vivibilità delle aree urbane prospicienti e della piena balneabilità della spiaggia di Voltri”.

Nelle prossime settimane il confronto tra gli enti continuerà: “Ribadiamo comunque che siamo contrari a consumare altro suolo senza la dimostrazione che i riempimenti siano indispensabili per lo sviluppo dei traffici e del lavoro portuale, secondo un criterio previsionale che necessariamente parta dai numeri registrati in questi anni e che siano ulteriormente compatibili con la vivibilità di quelle aree urbane che, come quelle del ponente genovese, hanno già pagato nei decenni scorsi un sacrificio rilevantissimo in nome dello sviluppo delle aree portuali”, ha concluso Terrile.

Nella replica, Chiarotti, ha ricordato la necessità di introdurre nel dibattito anche la riqualificazione delle aree dismesse dal porto, che da tempo aspettano interventi già previsti in passato. Il consigliere dem, inoltre, ha chiesto la rimozione dalla buvette di Tursi del plastico di Genova 2030, vale a dire lo studio targato Bucci sulla Genova (e sul porto) del futuro, dove il bacino portuale di Prà viene “progettato” con ampi riempimenti a mare: “Non rappresenta la visione di questa maggioranza, va rimosso”.

Comitati in trincea

“Non abbiamo mai chiesto, né direttamente né indirettamente, la chiusura del porto“. Questa la risposta Coordinamento Comitati del Ponente genovese che in un comunicato stampa diffuso ieri pomeriggio hanno risposto alle dichiarazioni rilasciate alla stampa da Matteo Paroli, definendo tali affermazioni una “narrazione distorta che sfigura le reali rivendicazioni dei cittadini”

“Chiedere che il porto si sviluppi rispettando il territorio non significa chiedere di chiuderlo. Siamo perfettamente consapevoli dell’importanza economica e occupazionale del porto di Genova, ma serve un confronto serio basato sui dati”. I Comitati rimarcano la loro contrarietà a nuove espansioni e riempimenti a mare davanti a Ponente, chiedendo garanzie vincolanti su salute, riduzione degli impatti acustici e visivi, opere di mitigazione e tutele ambientali. “Partecipiamo al confronto perché crediamo nel dialogo, ma non accettiamo che la richiesta di maggiori tutele venga trasformata nella volontà di bloccare lo scalo. Diversamente, valuteremo azioni a tutela della nostra credibilità”