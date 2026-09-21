Deteneva migliaia di file pedopornografici “ma non voleva condividerli online”: pensionato condannato a 2 anni con la condizionale

Genova. L’anno scorso era stato arrestato dalla polizia postale mentre scaricava file pedopornografici. Nel suo pc e su una memoria esterna erano stati trovati migliaia di file tra foto e video.

Era accusato anche di aver condiviso quei filmati in rete ma il gip lo aveva scarcerato accogliendo la tesi del suo avvocato, Michele Ispodama, secondo la quale non era stato dimostrato che fosse consapevole che il programma che utilizzava (un programma simile ad Emule) ne provocasse l’istantanea e contestuale condivisione.

L’uomo, un pensionato di 65 anni, aveva detto al giudice di essere un “accumulatore seriale di file” e che le immagini con i minori non le voleva condividere online tanto che quei file li archiviava “in un hard disk separato”.

Adesso l’uomo è stato condannato in abbreviato dalla gip Martina Tosetti a due anni per la sola detenzione del materiale pedopornografico, mentre è stato assolto dal più grave reato di diffusione. Per questo – grazie anche alla concessione delle attenuanti generiche visto che era incensurato – potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena.