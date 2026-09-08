“Pellegrinaggi metropolitani”: passi, parole e musica per scoprire le trasformazioni di Genova

Genova. I “Pellegrinaggi Metropolitani” di Teatro Pubblico Ligure, dedicati alle “Trasformazioni” di Genova, iniziano sabato 12 settembre 2026, ore 17, all’Oratorio N.S. Assunta di Coronata (via Coronata 122, Genova) con il concerto “La città che cambia” della Filarmonica di Cornigliano diretta da Paolo Pezzi. È il primo ideale movimento dalla “Sinfonia per una grande città”, che prosegue tappa dopo tappa fino alla fine del festival, venerdì 9 ottobre. Un percorso in cui Sergio Maifredi, ideatore e direttore artistico, invita il pubblico a scoprire i tesori del ponente cittadino con la proposta di “Passi, parole e musica per rammendare i margini”, come indica il sottotitolo. La rassegna è prodotta da Teatro Pubblico Ligure, ed è un progetto vincitore del bando “Periferie” finanziato dal Comune di Genova e dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Informazioni e aggiornamenti sul sito www.teatropubblicoligure.it

Tra i tesori artistici dell’oratorio secentesco di Coronata, considerato un gioiello del barocco genovese, si esibisce la Società Filarmonica di Cornigliano che, fondata nel 1878, quest’anno festeggia il 148° anniversario. Un traguardo importantissimo non solo per la Filarmonica, ma per l’intero quartiere di Cornigliano. A quel tempo fu fondata da un gruppo di appassionati che, rispondendo ad un bisogno antico, decise di riunirsi per far musica. Da lì iniziò la lunga storia della società e la sua attività di insegnamento e diffusione della musica, con particolare attenzione per i giovani. Un percorso fatto di momenti felici sia sotto il profilo musicale —ottimi risultati conseguiti nei Concorsi per Bande: 2° premio sia al concorso bandistico città di Scandicci sia in quello di Venturina, in Toscana— sia sotto quello del numero dei soci, degli allievi e dei musicisti in generale. La banda insegna a suonare insieme agli altri, sviluppando il senso musicale, le capacità di ascolto e il rispetto per gli altri. A dirigere la Filarmonica di Cornigliano da oltre 25 anni c’è il Maestro Paolo Pezzi, che inizia la sua formazione presso il Conservatorio di Musica “N. Paganini” di Genova frequentando le scuole medie annesse al conservatorio e dove si diploma in Oboe nel 1988; presso il Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria consegue invece il Diploma di Jazz nel 2004 con il massimo dei voti, docente Luigi Bonafede. Nel corso della sua carriera ha suonato con Ray Charles, Steve Coleman, Carla Bley, Bruno Tommaso, Franco Califano, Enzo Gragnaniello, Katia Ricciarelli, Davide De Marinis, Carl Anderson, Ivana Spagna, Albano, Enzo Rugolo, Claudia Pastorino, Carlo Alberto Rossi, Valeriano Maspero, Chaka Khan, Massimo Ranieri.

Ascoltare musica dal vivo in un ambiente artistico unico come quello dell’Oratorio di Coronata, offre l’occasione di un’immersione artistica speciale. L’Oratorio fu edificato nel Seicento dalla Confraternita del Gonfalone. Situato nella piazza sottostante al Santuario di Nostra Signora Incoronata, si presenta con una sobria struttura architettonica esterna. L’interno, al contrario, è maestosamente decorato degli affreschi di Giuseppe Palmieri (1674-1740) sull’intera volta. Al centro il “Giudizio universale”, circondato da altri dipinti che rappresentano episodi biblici e figure allegoriche. Sulle pareti laterali del presbiterio e dell’aula sono inserite le grandi tele di Giovanni Raffaele Badaracco (1645-1717), pittore genovese molto attivo per le confraternite liguri: “L’incoronazione della Vergine” sull’altare maggiore e “L’ultima cena” sopra la cantoria. La storia dell’edificio s’intreccia con quella dell’attiguo Santuario, delle ville della zona e dell’Istituto San Raffaele. Ne fanno parte varie famiglie nobiliari quali ad esempio i De Ferrari per finanziamenti, disponibilità di spazi e in quanto proprietari di diversi terreni della zona già dalla prima metà del XVII secolo. Al marchese si deve un intervento determinante per le fasi finali della costruzione dell’oratorio (1638-1643) e il tentativo previo l’accordo coi Canonici del Santuario di far costruire una strada carrozzabile da Cornigliano a Coronata. L’esercito austriaco, durante l’occupazione della Valpolcevera (1747), provocò danni gravissimi all’Oratorio, oltre che al Santuario di Coronata. I confratelli sostennero spese ingenti per le riparazioni e per reintegrare arredi e suppellettili nel loro edificio sacro.

PROSSIMI APPUNTAMENTI di “PELLEGRINAGGI MUSICALI/TRASFORMAZIONI”

SINFONIA PER UNA GRANDE CITTÀ

Giovedì 17 settembre 2026, ore 18

Fondazione Ansaldo

Corso Perrone 118, Genova

LA CITTÀ CHE SI TRASFORMA

C’era una volta un gasometro

Di e con MASSIMO MINELLA

Interviene Claudia Cerioli, responsabile Archivi Fondazione Ansaldo

Produzione Teatro Pubblico Ligure

PELLEGRINAGGI DELLE TRASFORMAZIONI

Cammini a piedi lungo i percorsi delle trasformazioni della Città

Giovedì 17 settembre 2026, ore 19.30

CORNIGLIANO

Con MASSIMO MINELLA

Giornalista e scrittore

Da Fondazione Ansaldo (corso Perrone 118) ad Abbazia del Boschetto

Durata: 15 minuti

SINFONIA PER UNA GRANDE CITTÀ

Giovedì 17 settembre 2026, ore 21

Abbazia di S. Nicolò del Boschetto

Via del Boschetto 29, Genova

LA CITTÀ CHE RESISTE

Papaveri rossi

Il viaggio dalla Siberia all’Italia del Generale Anders, dei suoi soldati e della più grande compagnia teatrale itinerante della seconda guerra mondiale

Spettacolo

Progetto e regia SERGIO MAIFREDI

Con MASSIMILIANO CIVIDATI

Musiche scritte ed eseguite dal vivo da Gennaro Scarpato alle percussioni e Andrea Zani al pianoforte

Drammaturgia di Massimiliano Cividati e Sergio Maifredi

Consulenza storica Krystyna Jaworska

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Coproduzione Istituto Adamm Mickiewicz di Varsavia

SINFONIA PER UNA GRANDE CITTÀ

Venerdì 18 settembre 2026, ore 18.30

Chiesa dei SS. Nicolò ed Erasmo

Via Camozzini 9, Genova

LA CITTÀ CHE LAVORA

Banda musicale Città di Voltri APS in concerto

Dirige il Maestro Marco Caviglia

PELLEGRINAGGI DELLE TRASFORMAZIONI

Cammini a piedi lungo i percorsi delle trasformazioni della Città

Mercoledì 23 settembre 2026, ore 18

ERZELLI

Con MASSIMO MINELLA

Giornalista e scrittore

Da ex Badia di Sant’Andrea (via dell’Acciaio 139) alla collina degli Erzelli

Durata: 25 minuti

SINFONIA PER UNA GRANDE CITTÀ

Mercoledì 23 settembre 2026, ore 21

Abbazia di S. Nicolò del Boschetto

Via del Boschetto 29, Genova

LA CITTÀ CHE SI RICONOSCE

Come l’uom s’etterna

Voci dal pellegrinaggio dantesco

Recital

Musiche di Massimo De Lillo

Maurizio Pellegrini, voce recitante

Vito Clemente, pianoforte

SINFONIA PER UNA GRANDE CITTÀ

Sabato 3 ottobre 2026

ore 10

Podio della Musica

Piazza Tazzoli, Genova

LA CITTÀ CHE CAMMINA

Filarmonica Sestrese in concerto

Dirige il Maestro Matteo Bariani

ore 17.30

Chiesa di San Pietro di Pra’

Via Camillo Sivori, Genova

LA CITTÀ CHE DONA

Big Band Colombi in concerto

Dirige il Maestro Massimo Rapetti

SINFONIA PER UNA GRANDE CITTÀ

Domenica 4 ottobre 2026, ore 16.30

Abbazia di S. Nicolò del Boschetto

Via del Boschetto 29, Genova

LA CITTÀ CHE SORPRENDE

Banda musicale S.O.C.N.S. della Guardia di Pontedecimo in concerto

Dirige il Maestro Davide Calcagno

SINFONIA PER UNA GRANDE CITTÀ

Lunedì 5 ottobre 2026, ore 21

Oratorio dei SS. Nazario e Celso di Multedo

Salita Monte Uliveto 1, Genova

LA CITTÀ CHE FESTEGGIA

APS Filarmonica Pegliese “Marco Chiusamonti” in concerto

Dirige il Maestro Alberto Boschi

PELLEGRINAGGI DELLE TRASFORMAZIONI

Cammini a piedi lungo i percorsi delle trasformazioni della Città

Venerdì 9 ottobre 2026, ore 18

PRA’

Con MASSIMO MINELLA

Giornalista e scrittore

Dalla Fascia di rispetto di Pra’ alle Serre di Pra’

Durata: 25 minuti

SINFONIA PER UNA GRANDE CITTÀ

Venerdì 9 ottobre 2026, ore 21

Serre del basilico di Pra’

Salita Rolando Ascherio, Genova

LA CITTÀ CHE INCANTA

La maga Circe – Canto X

Odissea un racconto mediterraneo

Spettacolo

PAOLO ROSSI

Con Emanuele Dell’Aquila

Progetto e regia di Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure