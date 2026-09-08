Sanità, la Regione assegna sei nuovi pediatri: coperto anche l’ambito del Medio Ponente

Genova. Sono stati assegnati tutti gli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta individuati nelle aree sociosanitarie locali della Liguria. Sono complessivamente sei i pediatri che andranno a rafforzare la rete dell’assistenza pediatrica sul territorio regionale, garantendo una maggiore prossimità dei servizi alle famiglie.

In particolare, nell’Area 1 saranno coperti il DSS 11 di Ventimiglia, nel Comune di Camporosso e il DSS 12 di Sanremo, nel Comune di Taggia. Nell’Area 3 sarà coperto l’ambito del Distretto 9 (che comprende San Teodoro, Sampierdarena, Cornigliano e Sestri Ponente) mentre nell’Area 5 saranno assegnati pediatri nel DSS 51 della Spezia, nel Comune di La Spezia, nel DSS 52 di Sarzana, nel Comune di Luni e nel DSS 53 di Levanto, nel Comune di Levanto.

“Sono soddisfatto per il raggiungimento di questo obiettivo e ringrazio i pediatri di libera scelta per la disponibilità dimostrata – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. La copertura di tutti gli ambiti carenti è una risposta concreta ai territori e alle famiglie e ci consente di rafforzare la presenza della pediatria di libera scelta vicino ai cittadini. Il potenziamento dell’assistenza di prossimità è un obiettivo della nostra politica sanitaria e continueremo a lavorare per garantire servizi sempre più accessibili e vicini alle esigenze delle comunità”.

La copertura degli ambiti carenti è stata raggiunta attraverso un percorso che ha previsto una prima procedura di mobilità interna, seguita dalla procedura di assegnazione degli incarichi prevista per colmare le carenze assistenziali. Il completamento dell’iter permette così di dare una risposta concreta ai territori che necessitavano di un rafforzamento dell’assistenza pediatrica.