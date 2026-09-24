Anche a Genova la pedalata per la pace, in bici da De Ferrari alla Sala Chiamata

Genova. Mercoledì 30 settembre associazioni e cittadini scendono in strada per “Pedaliamo per la pace”, l’iniziativa organizzata da Fiab – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ed Emergency a livello nazionale. A Genova il tema scelto è “Genova porto di pace”, con un focus sul traffico di armi che attraversa lo scalo genovese.

Il ritrovo è fissato alle 17.30 in piazza De Ferrari, da dove partirà un percorso facile e pianeggiante, in buona parte lungo corsie o piste ciclabili. Il gruppo attraverserà il Porto Antico, quindi proseguirà lungo via Adua, via Buozzi e via Milano, fino alla Sala Chiamata del Porto, per poi fare ritorno. L’arrivo è previsto intorno alle 19.

Proprio alla Sala Chiamata sono previsti gli interventi di Fiab, Emergency e Culmv, con un approfondimento dedicato al traffico di armi nei porti.

“Partecipare. Parola importante. Partecipare ovunque ci sia l’occasione di opporsi alla guerra e proporre la pace. Oggi, in un mondo dove le guerre aumentano e la spesa militare continua a crescere, ripudiare la guerra non è solo un principio fondativo della nostra Costituzione, ma un dovere morale per proteggere il futuro delle generazioni a venire. Sono ottimi motivi per pedalare insieme nella nostra città il 30 settembre”, ha detto Daniela Roccu di Emergency.

“Nessuna associazione, quale che sia l’ambito specifico dei propri obiettivi, può sottrarsi dal prendere posizione sulle tragedie in corso, perché una società che si prepara alla guerra distrugge il proprio patrimonio di relazioni sociali e civili. Nasce da questa consapevolezza, credo, la grande adesione e partecipazione di numerose persone e di tante realtà diverse”, aggiunge Cristina Castellari di Fiab.

Numerose le realtà associative e territoriali che hanno aderito alla pedalata: tra queste Anpi Sandro Pertini, Associazione culturale Liguria-Palestina, Caritas, Casa dei Popoli di Genova, Greenpeace, Italia Nostra Liguria, Legambiente, Libera Genova, Defence for Children Italia, Banca Etica, Cittadini Sostenibili, Rete Famiglie senz’auto e Triciclo – Bimbi a basso impatto.

Per chi vuole partecipare ma non ha una bicicletta, è previsto anche il noleggio agevolato di una bici Bike Boom per 12 ore al costo di 9,99 euro, utilizzando il codice FIABPACE2026.