Pedalata Expo 2026: sabato 19 settembre da Chiavari a Calvari lungo la Ciclovia dell’Ardesia

Chiavari. Sabato 19 settembre torna la Ciclopedalata Expo 2026, l’iniziativa organizzata dal Comune di Chiavari in collaborazione con Fiab Tigullio Vivinbici, in occasione dell’Expo Val Fontanabuona e Valli del Tigullio. La partenza è prevista da piazza Gagliardo a Chiavari. Il percorso si svilupperà inizialmente lungo l’Entella, sul lato chiavarese, passando per Rivarola, per poi proseguire sulla Ciclovia dell’Ardesia fino a raggiungere l’area Expo nel Comune di San Colombano Certenoli.

L’iscrizione è obbligatoria ai fini assicurativi a questo link.

In base al numero degli iscritti, i partecipanti potranno essere suddivisi in due gruppi, con partenze scaglionate alle 9.30 e alle 9.50. All’arrivo a Calvari sarà possibile visitare gli stand espositivi dell’Expo e degli stand gastronomici. Il rientro a Chiavari è previsto intorno alle 16.

Il percorso complessivo, tra andata e ritorno, è di circa 36 chilometri e si sviluppa su tratti in asfalto, terra compatta e ciotoli. È sconsigliato l’utilizzo di biciclette da corsa; il percorso non è indicato per bambini di età inferiore agli 8 anni né per biciclette dotate di seggiolino. Per i bambini è previsto l’utilizzo del casco.

Per l’occasione Fiab consegnerà ufficialmente a Chiavari la Bandiera Gialla di ComuneCiclabile 2026, confermando l’impegno della città nella promozione della mobilità sostenibile e nell’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto.

“La Ciclopedalata Expo è un’iniziativa che unisce mobilità sostenibile, promozione del territorio e collaborazione tra enti e associazioni. Raggiungere Calvari lungo la Ciclovia dell’Ardesia significa valorizzare un collegamento naturale tra Chiavari e il suo entroterra, incentivando un modo diverso di vivere e conoscere il territorio. La consegna della Bandiera Gialla di FIAB rappresenta inoltre un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo portando avanti sul fronte della ciclabilità e della mobilità dolce. È uno stimolo a proseguire su questa strada, investendo in percorsi, servizi ed iniziative capaci di rendere la bicicletta sempre più parte della vita quotidiana della città”, dichiara l’assessore alla mobilità sostenibile, Alessandra Ferrara.