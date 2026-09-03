Pattuglione della polizia a San Fruttuoso e in Valbisagno, 40 persone identificate

Genova. Controlli straordinari della polizia martedì pomeriggio nel quartiere di San Fruttuoso, zona interessata da violenze tra giovani nel recente passato. Sono stati impiegati equipaggi del reparto prevenzione crimine Liguria, del team cinofilo antidroga insieme al nucleo commercio della polizia locale. Complessivamente sono state identificate 40 persone.

È stata effettuata una vigilanza mirata nelle zone in cui sono ubicate le comunità che ospitano minori stranieri non accompagnati. Pattugliate le zone di piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Terralba, via D’Albertis, ma anche le delegazioni di Marassi e Quezzi, con particolare attenzione a via Canevari, Borgo Incrociati e piazzetta Raggi e le rispettive fermate del bus.

In zona Valbisagno, avvalendosi della collaborazione degli operatori della polizia locale, sono stati disposti controlli amministrativi in una sala Vlt di via del Faggio ed un bar di via Struppa, dove l’unità cinofila ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 4 grammi di cannabis. In entrambi i casi non sono state rilevate irregolarità amministrative.

I servizi proseguiranno nel centro storico e nelle altre delegazioni cittadine.