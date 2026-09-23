Passeggiate urbanistiche: sabato 26 è il turno di Sestri Ponente e Borzoli

Genova. Sabato 26 settembre le “passeggiate urbanistiche” promosse dal Comune di Genova e, in particolare, dall’assessorato comunale all’Urbanistica, toccheranno per la prima volta il territorio del Municipio VI Medio Ponente.

A partire dalle ore 10, gli uffici tecnici del Comune di Genova accompagneranno – e si faranno accompagnare da – residenti e associazioni lungo le strade, le piazze e i vicoli di Sestri Ponente e Borzoli, nel quadro del nuovo percorso partecipativo lanciato dall’Amministrazione per tracciare e definire, insieme alla cittadinanza, i perimetri dei centri storici dei 19 Comuni che esattamente 100 anni fa, nel 1926, furono aggregati nella cosiddetta “Grande Genova”. I ritrovi saranno rispettivamente alle 10 in via Sestri 34 (davanti alla sede municipale) e alle 11.30 circa in piazza della Chiesa di Santo Stefano.

L’iniziativa delle passeggiate urbanistiche rientra nel percorso di attuazione delle linee di indirizzo approvate dalla giunta comunale per realizzare la “Città dei 15 minuti”: un modello di sviluppo urbano orientato a rendere più inclusivi, connessi e accessibili i quartieri della città.

Obiettivo dell’Amministrazione, attraverso il supporto della cittadinanza che conserva la memoria storica dell’evoluzione urbanistica e sociale dei quartieri e dei loro cuori pulsanti, è riconoscere e valorizzare i nuclei urbani storicamente consolidati, considerandoli come elementi fondamentali di una città policentrica, sostenibile e orientata ai principi della “Città dei 15 minuti”.

“Dopo Pegli, Pra’ e Voltri, Sampierdarena, Pontedecimo e San Quirico, sabato 26 settembre il Comune sarà a Sestri Ponente e Borzoli per condividere, con le comunità locali, un nuovo momento di ascolto e osservazione condivisa dei quartieri e dei loro nuclei storici, con l’obiettivo di valorizzare luoghi, memorie e relazioni di tutte le 19 unità territoriali, oggi suburbane e un tempo autonome, che hanno dato vita alla Genova contemporanea – spiega l’assessora all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti, Francesca Coppola – ogni delegazione ha un proprio vissuto peculiare, che vogliamo ripercorrere e rintracciare insieme alla cittadinanza per perimetrare ognuno dei 19 patrimoni urbanistici fatti di percorsi, piazze, edifici e monumenti, da inserire nel nuovo PUC per dare concreta attuazione alle nostre nuove linee di indirizzo della Città dei 15 minuti, con le quali mappare bisogni e identità dei quartieri per riprogettare i servizi pubblici in una logica di prossimità, andando a potenziare commercio di vicinato, aree verdi e coesione sociale”.

“Le passeggiate urbanistiche promosse dal Comune di Genova sono un esempio concreto di come si possa leggere la città camminando, coinvolgendo chi la vive ogni giorno – commenta il presidente del Municipio VI Medio Ponente, Fabio Ceraudo – questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale del nostro modo di amministrare: ascolto, presenza sul territorio, partecipazione reale. Camminare nei quartieri insieme ai cittadini, ai tecnici e alle associazioni significa trasformare le strade in un luogo di confronto aperto, dove emergono idee, criticità, proposte e visioni. È un modo semplice ma potentissimo per costruire consapevolezza urbana, rafforzare il senso di comunità e orientare le scelte future con uno sguardo condiviso. Il nostro Municipio ha sempre creduto nel valore della partecipazione attiva: queste passeggiate lo dimostrano, perché permettono di osservare da vicino la qualità degli spazi pubblici, la mobilità, la vivibilità quotidiana, e di farlo insieme, senza barriere tra istituzioni e cittadini. Un passo alla volta, si costruisce una città migliore. E il Medio Ponente è orgoglioso di essere parte di questo cammino”.

La partecipazione alla passeggiata è libera: si consiglia di indossare scarpe comode.

Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLE PASSEGGIATE URBANISTICHE

I prossimi appuntamenti saranno nell’ordine:

– 26 settembre, ore 10.00/13.00, Sestri Ponente (via Sestri 34 fronte Municipio) e Borzoli (piazza della chiesa di Santo Stefano)

– 30 settembre, ore 18.00/19.30, Bolzaneto (piazza Riccardo Rissotto/via Pastorino, vicino agli uffici anagrafe)

– 10 ottobre, ore 10.00/13.00, Molassana (piazza dell’Olmo di fronte alla sede del Municipio IV Media Val Bisagno) e Struppa (piazza Suppini)

– 14 ottobre, ore 17.00/18.30, Rivarolo (piazza Pallavicini, di fronte agli uffici anagrafe)

– 24 ottobre, ore 10.00/13.00, Bavari (piazza San Giorgio di Bavari) e Apparizione (piazza Luigi Pitto)

– 7 novembre, ore 10.00/13.00, Quarto (piazzale Crispi) e Quinto

– 11 novembre, ore 17.00/18.30, Cornigliano (giardini Melis)

– 14 novembre, ore 10.00/13.00, Nervi e Sant’Ilario.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti indirizzi e-mail:

assurbanisticaeverde@comune.genova.it e direzioneurbanisticasue@comune.genova.it.