Passeggiate urbanistiche alla riscoperta dei quartieri, mercoledì 30 settembre a Bolzaneto

Genova. Mercoledì 30 settembre sarà Bolzaneto, in Valpolcevera, il quartiere protagonista della sesta passeggiata urbanistica, l’iniziativa promossa dal Comune di Genova e, in particolare, dall’assessorato all’Urbanistica per coinvolgere residenti e associazioni nel percorso di individuazione e definizione dei perimetri dei centri storici delle 19 unità suburbane da cui, nel 1926, nacque la “Grande Genova”.

Esattamente 100 anni dopo, l’amministrazione comunale ha ideato un progetto innovativo che – oltre alla finalità tecnica di inserire i perimetri nel nuovo Piano urbanistico comunale per la realizzazione, in tutte le comunità territoriali interessate, del nuovo modello urbanistico della “città dei 15 minuti”, con la progettazione di servizi pubblici alla cittadinanza orientati ai principi di prossimità, accessibilità, coesione e innovazione sociale, decentramento e sostenibilità – si sta rivelando, in queste settimane, un prezioso strumento di divulgazione, dialogo e confronto tra amministrazione e abitanti delle varie delegazioni per ripercorrere insieme la peculiare evoluzione urbanistica, storica, sociale e culturale che ha interessato ogni singola comunità, partendo dai centri storici.

L’appuntamento, per cittadini e associazioni di Bolzaneto e di tutto il territorio circostante, sarà alle 18 in piazza Riccardo Rissotto/via Pastorino, vicino agli uffici anagrafe del municipio Valpolcevera. La passeggiata durerà 1 ora e mezza. La partecipazione è libera: si consiglia di indossare scarpe comode.

Per gli iscritti all’Ordine degli architetti è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

“Più le passeggiate urbanistiche vanno avanti, più notiamo nella cittadinanza un interesse crescente a condividere con l’Amministrazione le loro conoscenze sulla storia e l’evoluzione degli spazi, i luoghi, i monumenti più identitari che contraddistinguono i nuclei urbani dei quartieri che 100 anni fa furono aggregati nella “Grande Genova” – dichiara l’assessora comunale all’Urbanistica, Francesca Coppola – come già avvenuto a Pegli, Pra’ e Voltri, Sampierdarena, Pontedecimo e San Quirico, Sestri Ponente e Borzoli, anche a Bolzaneto avremo modo di attraversare, con residenti e associazioni, le strade e le piazze più identitarie e autentiche del centro storico, per delimitarne i confini e integrarli nel prossimo Puc. Un passaggio chiave per andare a progettare e realizzare, in tutte le comunità interessate, nuovi servizi orientati ai principi della città dei 15 minuti, un modello urbanistico innovativo fondato sull’accessibilità con il quale costruire una città davvero policentrica, attraverso la creazione di servizi di prossimità, spazi pubblici realmente fruibili e inclusivi, rigenerazione di aree dismesse e nuovi spazi di socialità aperti a tutte e tutti”.

“Come Municipio supportiamo convintamente questo progetto che, dopo il primo appuntamento a Pontedecimo e San Quirico, torna in Valpolcevera in un altro quartiere storico come Bolzaneto – commenta il presidente del Municipio Valpolcevera, Michele Versace – le passeggiate urbanistiche hanno, tra i vari pregi, quello di condividere con la cittadinanza un’esperienza in cui si mescolano memoria, ricostruzione storica e divulgazione, mettendo le conoscenze di abitanti e associazioni al servizio dell’Amministrazione comunale: un lavoro propedeutico alla realizzazione del nuovo Piano Urbanistico e, in particolare, della Città dei 15 Minuti, che aiuterà a rendere più efficiente e capillare l’offerta di servizi pubblici alla comunità della nostra valle”.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLE PASSEGGIATE URBANISTICHE

I prossimi appuntamenti saranno nell’ordine:

– Mercoledì 30 settembre, ore 18.00/19.30, Bolzaneto (ritrovo in piazza Riccardo Rissotto/via Pastorino, vicino agli uffici anagrafe)

– 10 ottobre, ore 10.00/13.00, Molassana (piazza dell’Olmo di fronte alla sede del Municipio IV Media Val Bisagno) e Struppa (piazza Suppini)

– 14 ottobre, ore 17.00/18.30, Rivarolo (piazza Pallavicini, di fronte agli uffici anagrafe)

– 24 ottobre, ore 10.00/13.00, Bavari (piazza San Giorgio di Bavari) e Apparizione (piazza Luigi Pitto)

– 7 novembre, ore 10.00/13.00, Quarto (piazzale Crispi) e Quinto

– 11 novembre, ore 17.00/18.30, Cornigliano (giardini Melis)

– 14 novembre, ore 10.00/13.00, Nervi e Sant’Ilario.

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