Passeggiate urbanistiche alla scoperta di Sestri Ponente e Borzoli tra mare ed entroterra

Genova. Un viaggio complessivo di circa 3 ore alla (ri)scoperta dei centri storici e dei luoghi più antichi, suggestivi e identitari dei quartieri di Sestri Ponente e Borzoli, per inquadrarli urbanisticamente, definirne i perimetri e contribuire sinergicamente alla realizzazione, nel nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc), della Città dei 15 minuti.

Ottima partecipazione questa mattina alla quinta passeggiata urbanistica, il percorso di ascolto e confronto con la cittadinanza promosso dal Comune di Genova e dall’Assessorato all’Urbanistica per individuare e definire, insieme a residenti e associazioni, i perimetri dei centri storici dei 19 ex Comuni del territorio suburbano genovese che 100 anni fa esatti, nel 1926, furono aggregati nella “Grande Genova”.

Il progetto si inserisce nel percorso di attuazione delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta comunale per la realizzazione della “Città dei 15 minuti”, il modello urbanistico capace di garantire, in tutti i quartieri, servizi di prossimità, nuovi spazi di socialità e una migliore pianificazione delle aree a verde, in linea con i principi della città policentrica.

“Sestri Ponente e Borzoli raccontano molto bene una caratteristica fondamentale di Genova: la città di oggi conserva, sotto le trasformazioni avvenute nei secoli, le tracce della geografia e degli insediamenti che l’hanno costruita – spiega l’assessora Francesca Coppola – Il rapporto con il mare e con i torrenti, gli antichi percorsi, i nuclei rurali, poi l’industria e le infrastrutture: leggere queste stratificazioni significa capire meglio non soltanto da dove veniamo, ma anche come possiamo trasformare questi territori”.

“È questa lettura che vogliamo portare nel nuovo Puc. Genova – aggiunge Coppola – non è una città indistinta, ma un insieme di luoghi con storie, forme e necessità differenti. La Città dei 15 minuti, qui, non è un modello da sovrapporre alla città esistente: in parte è già scritta nella struttura policentrica che abbiamo ereditato. Riconoscere i nuclei storici degli antichi Comuni significa partire da questa struttura per rafforzare le centralità dei quartieri, i servizi e gli spazi pubblici e costruire una città più vicina alla vita quotidiana delle persone”.

All’evento, insieme a cittadini e associazioni, ha partecipato il presidente del Municipio VI Medio Ponente, Fabio Ceraudo, insieme ad alcune consigliere comunali e a rappresentanti della Giunta e del Consiglio municipali.

“Per il nostro Municipio è fondamentale partecipare attivamente a iniziative come questa – commenta il presidente Ceraudo – che non solo fortificano radici e senso di appartenenza alla comunità, ma danno anche un contributo attivo a conoscere meglio la storia del nostro territorio e quindi ad amarlo: esattamente ciò di cui il Medio Ponente ha bisogno per vivere con più consapevolezza gli spazi urbani e valorizzare il peculiare patrimonio storico, urbanistico e culturale che ci contraddistingue. Come le passeggiate urbanistiche, continueremo a sostenere e portare avanti ogni progetto capace fare rete e costruire un percorso condiviso con la cittadinanza e le tante associazioni del Medio Ponente che, come accaduto nuovamente oggi, danno valore e sostanza al concetto di partecipazione”.

Da sottolineare il valore aggiunto, in termini divulgativi, fornito nell’occasione da alcuni addetti ai lavori ed esperti di storia locale presenti all’iniziativa, tra cui iscritti all’Ordine degli Architetti e rappresentanti di associazioni come gli Amici del Chiaravagna.

SESTRI PONENTE: L’ANTICA “SEXTUM” CRESCIUTA DA MONTE A VALLE

La passeggiata, partita poco dopo le 10 da via Sestri 34, proprio davanti alla sede municipale, ha visto i partecipanti, mappa tra le mani e occhi all’insù, attraversare il cuore pulsante di quella che ancora oggi si può considerare, per dimensioni e storia, una vera e propria “città nella città”. Insediamento già noto al tempo dei Romani come “Sextum”, nei secoli successivi Sestri Ponente diventò, attraverso un processo di progressiva espansione da monte verso mare, in virtù dei depositi alluvionali dei torrenti e rivi che ancora oggi ne attraversano e bagnano il territorio, il borgo marinaro più popoloso e ricco tra quelli circostanti, meta di villeggiatura delle famiglie aristocratiche genovesi, fino al boom industriale dei secoli XIX e XX che ne cambiò profondamente il volto urbanistico.

La passeggiata ha consentito di rivivere, grazie al continuo interscambio di informazioni tra i presenti e ad alcuni interessanti excursus a cavallo tra storia, evoluzione urbanistica e tradizioni, la Sestri di una volta: quando il mare lambiva, presso l’attuale piazza Baracca, la Basilica di Nostra Signora Assunta, non a caso nota un tempo come la “Chiesa della Marina” (il cui ingresso era stato spostato a monte proprio a causa delle frequenti mareggiate che sferzavano la facciata lato sud), mentre Villa Rossi Martini, il polmone verde del quartiere, era l’elegante e sfarzosa dimora della nobile famiglia dei Lomellini.

Di grande interesse anche il focus sulla figura di Carlo Canepa, sindaco dell’allora Comune di Sestri Ponente e ingegnere, ricordato nell’occasione per avere voluto acquistare, dal Comune di Venezia, un’elegante struttura in ferro destinata alla dismissione: struttura smontata, fatta arrivare a Sestri, rimontata e trasformata nello storico “Mercato del Ferro”.

La passeggiata si è snodata lungo il seguente itinerario: via Sestri, piazza Machiavelli, piazza Montesanto, via Ciro Menotti, piazza Poch, via Vado, via Corradi, via Costa, piazza Oriani (Teatro Verdi).

BORZOLI: UN CONTESTO RURALE CON ESEMPI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Dopo le 11.30 gli uffici tecnici comunali si sono spostati a Borzoli, unità suburbana le cui prime notizie documentate risalgono all’XI secolo. Crocevia di strade e scambi commerciali tra Genova, la pianura padana e la Francia, grazie alla posizione strategica “di confine” tra Val Chiaravagna e Val Polcevera, Borzoli vide nascere un abitato diffuso con tanti piccoli nuclei radunati attorno alla pieve di Santo Stefano, a pochi passi dall’antico golfo di San Lorenzo o del Priano. Un tempo il mare accarezzava il borgo, prima che le acque venissero interrate dai depositi alluvionali del torrente Chiaravagna.

L’attenzione dei partecipanti è stata catturata, ad esempio, da alcune testimonianze di archeologia industriale legate all’estrazione mineraria e alla lavorazione della calce, dalle tante case rurali risalenti al periodo compreso tra XV e XVIII secolo, dalla rigogliosa natura circostante e da alcune targhe toponomastiche marmoree che ancora oggi, malgrado il lungo tempo trascorso dalla fine dell’esperienza come Comune autonomo, resistono alle intemperie, al passare del tempo e delle genti.

Il percorso della passeggiata è stato il seguente: piazza della Chiesa di Santo Stefano in Borzoli, via Rivassa, via alla Chiesa di Borzoli, via Monte Sleme, via Giuseppe Saracco, piazza don Carlo Bruzzone (stazione Borzoli FS).

MERCOLEDÌ POMERIGGIO, A BOLZANETO, LA SESTA “PASSEGGIATA”

Dopo Pegli, Pra’ e Voltri, Sampierdarena, Pontedecimo e San Quirico, Sestri Ponente e Borzoli, mercoledì 30 settembre sarà la volta di Bolzaneto. Appuntamento alle ore 18.00 in piazza Rissotto/via Pastorino, vicino agli uffici anagrafe.

Si ricorda che la partecipazione alla passeggiata è libera. Inoltre, per gli iscritti all’Ordine degli Architetti è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLE PASSEGGIATE URBANISTICHE

I prossimi appuntamenti saranno nell’ordine:

– 30 settembre, ore 18.00/19.30, Bolzaneto (piazza Riccardo Rissotto/via Pastorino, vicino agli uffici anagrafe)

– 10 ottobre, ore 10.00/13.00, Molassana (piazza dell’Olmo di fronte alla sede del Municipio IV Media Val Bisagno) e Struppa (piazza Suppini)

– 14 ottobre, ore 17.00/18.30, Rivarolo (piazza Pallavicini, di fronte agli uffici anagrafe)

– 24 ottobre, ore 10.00/13.00, Bavari (piazza San Giorgio di Bavari) e Apparizione (piazza Luigi Pitto)

– 7 novembre, ore 10.00/13.00, Quarto (piazzale Crispi) e Quinto

– 11 novembre, ore 17.00/18.30, Cornigliano (giardini Melis)

– 14 novembre, ore 10.00/13.00, Nervi e Sant’Ilario.