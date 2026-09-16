Passeggiata urbanistica a Sampierdarena: “Qui straordinaria ricchezza da valorizzare”

Genova. È partita oggi alle ore 18, dalla sede del Municipio II Centro Ovest a Sampierdarena, la terza passeggiata urbanistica genovese.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova e in particolare dall’Assessorato all’Urbanistica, si inserisce nel percorso di realizzazione della città dei 15 minuti all’interno del Puc, attraverso la definizione dei perimetri dei 19 centri storici che compongono l’identità della “Grande Genova”.

Il progetto delle passeggiate urbanistiche ha l’obiettivo di riconoscere e valorizzare i nuclei urbani storicamente consolidati, considerandoli elementi fondamentali e strategici per lo sviluppo di una città policentrica, sostenibile e orientata al modello della città dei 15 minuti.

Presenti, insieme ad associazioni, cittadine e cittadini del territorio, l’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola, il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi, assessori e consiglieri municipali.

Coppola: “Occasioni di arricchimento reciproco”

“Il senso delle passeggiate urbanistiche è molto concreto: i quartieri non si comprendono solo guardando una mappa, ma bisogna invece viverli e percorrerli insieme a chi li abita – ha spiegato l’assessora alla Città dei 15 minuti e all’Urbanistica del Comune di Genova, Francesca Coppola – Questo cammino condiviso ci permette di mettere a fuoco la vera anima dei luoghi, individuando memorie, spazi di relazione e punti di riferimento identitari per la comunità. Fissare i confini dei centri storici significa tradurre tutto questo in decisioni urbanistiche reali. Non stiamo tracciando divisioni, ma mettendo in luce ciò che unisce le persone. Il nostro traguardo è un Piano Urbanistico che parli la lingua della città reale, trasformando la pianificazione da freddo esercizio tecnico a strumento vivo di ascolto e vicinanza ai territori”.

«Le prime passeggiate non solo hanno riscosso notevole interesse da parte della cittadinanza ma, soprattutto, si sono rilevate preziose occasioni di arricchimento reciproco che ci hanno permesso di acquisire una maggiore consapevolezza sui peculiari risvolti storici, urbanistici e culturali legati a ciascuno dei centri storici che abbiamo attraversato insieme – ha aggiunto l’assessora Coppola – Invito quindi cittadine e cittadini genovesi a prendere nota e a partecipare alle prossime passeggiate che abbiamo organizzato nei 19 centri storici della “Grande Genova”, per aiutarci a ripercorrere la storia e l’identità dei luoghi più autentici che caratterizzano il cuore dei vari quartieri, custodi di una memoria che coniuga tradizioni, bellezza architettonica e senso di appartenenza alle varie comunità”.

Colnaghi: “A Sampierdarena straordinaria ricchezza storica, sociale e commerciale da custodire e valorizzare”

“Con grande piacere accogliamo questa terza passeggiata urbanistica nel nostro Municipio – ha aggiunto il presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi – Sampierdarena, un tempo definita la Manchester d’Italia, custodisce una ricchezza storica, sociale e commerciale straordinaria, al centro del nostro lavoro quotidiano. Il dialogo con chi vive e anima la delegazione è per noi una costante: appuntamenti come questo ci permettono di fare un passo in più, portando i tecnici direttamente sul campo per coordinare le proposte e verificare concretamente gli interventi da inserire nel Piano Urbanistico, dai servizi di prossimità alla vivibilità degli spazi pubblici. La presenza continua sul territorio resta il nostro metodo per dare risposte efficaci al quartiere”.

Sabato focus su San Quirico e Pontedecimo

Dopo Pegli, Pra’, Voltri e Sampierdarena, la prossima passeggiata urbanistica si svolgerà sabato 19 settembre in due quartieri della Valpolcevera. Appuntamento prima, alle ore 10, a Pontedecimo, con ritrovo per cittadine, cittadini e associazioni in via Poli/piazza dei Partigiani Caduti per la Libertà (vicino agli uffici anagrafe); poi, a partire dalle ore 11.30 circa, a San Quirico, con appuntamento in piazzetta Pietro Cattaneo.

Il calendario aggiornato delle prossime passeggiate urbanistiche

19 settembre ore 10, Pontedecimo (via Poli/piazza dei Partigiani Caduti per la Libertà, vicino agli uffici anagrafe); ore 11.30 circa San Quirico (piazzetta Pietro Cattaneo)

ore 10, (via Poli/piazza dei Partigiani Caduti per la Libertà, vicino agli uffici anagrafe); ore 11.30 circa (piazzetta Pietro Cattaneo) 26 settembre ore 10/13, Sestri Ponente (via Sestri 34 fronte Municipio) e Borzoli (piazza della chiesa di Santo Stefano)

10/13, (via Sestri 34 fronte Municipio) e (piazza della chiesa di Santo Stefano) 30 settembre ore 18/19.30, Bolzaneto (piazza Riccardo Rissotto/via Pastorino, vicino agli uffici anagrafe)

ore 18/19.30, (piazza Riccardo Rissotto/via Pastorino, vicino agli uffici anagrafe) 10 ottobre ore 10/13, Molassana (piazza dell’Olmo di fronte alla sede del Municipio IV Media Val Bisagno) e Struppa (piazza Suppini)

ore 10/13, (piazza dell’Olmo di fronte alla sede del Municipio IV Media Val Bisagno) e (piazza Suppini) 14 ottobre ore 17/18.30, Rivarolo (piazza Pallavicini, di fronte agli uffici anagrafe

ore 17/18.30, (piazza Pallavicini, di fronte agli uffici anagrafe 24 ottobre ore 10/13 Bavari (piazza San Giorgio di Bavari) e Apparizione (piazza Luigi Pitto)

ore 10/13 (piazza San Giorgio di Bavari) e (piazza Luigi Pitto) 7 novembre ore 10/13 Quarto (piazzale Crispi) e Quinto

ore 10/13 (piazzale Crispi) e 11 novembre ore 17/18.30, Cornigliano (giardini Melis)

ore 17/18.30, (giardini Melis) 14 novembre ore 10/13 Nervi e Sant’Ilario.

Si ricorda che la partecipazione alle passeggiate urbanistiche è libera. Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.