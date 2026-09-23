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Parto in ambulanza a Bolzaneto, il piccolo Sultan aveva fretta di nascere

La chiamata al numero di emergenza è arrivata poco dopo le 5:30

automedica ambulanza notte

Genova. Parto in ambulanza questa notte in val Polcevera.

Una giovane donna di 24 anni, alla seconda gravidanza, ha chiamato il 112 perché aveva sentito le contrazioni del parto in piena notte e l’ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto, con l’automedica Golf 2 del 118, sono andate a prenderla a casa per trasportarla all’ospedale di Voltri, dove era seguita, ma non c’è stato tempo e il parto è avvenuto a bordo del mezzo attorno alle 5.40.

Seguita dalla dottoressa Rapini e dall’infermiere Sessarego, la donna ha dato alla luce Sultan, che sta bene.

Un travaglio molto rapido e per fortuna a lieto fine.

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