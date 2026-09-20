Parma-Genoa LIVE: la cronaca della sfida salvezza al Tardini

Parma 1 (38′ Romero) – Genoa 0
45’+1 Baldanzi calcia dal limite ma spara alle stelle. Bello il controllo, molto meno il tiro.
45′ Tre minuti di recupero.
44′ Fallo di reazione di Marcandalli su Troilo. Ammonito. Giallo evitabile che arriva dopo uno scontro vicino all’area del Parma.
43′ Valeri crossa benissimo dal fondo: Tourè tutto solo sul secondo palo colpisce malissimo di testa spedendo alto.
38′ Parma in vantaggio! Romero scarta Ostigard e resiste alla sua lieve trattenuto. Marcandalli prova a chiudere ma l’argentino calcia a incrociare col pallone che si infila nell’angolino basso alla destra di Bijlow.
Mezzora equilibrata senza occasioni clamorose né da una parte né dall’altra.
30′ Corner a uscire di Sow, colpo di testa di Ostigard troppo debole per impensierire Corvi.
23′ Sow batte a rientrare un corner. Corvi in presa alta blocca senza problemi.
18′ Osmajic va via di forza a Troilo su lancio di Bijlow. L’attaccante entra in area ma Diego Carlos si oppone alla sua conclusione dal lato sinistro dell’area.
15′ Ammonito Otoa. Spende il fallo trattenendo Tourè per evitare che gli andasse via a centrocampo.
14′ Messias lancia per Ellertsson. Bel cross teso sul secondo palo. Troppo forte perché Frendrup in inserimento ci possa arrivare.
11′ Azione personale di Messias da posizione defilata. Corvi si oppone con il petto. Poi, Osmajic fa la lotta in area in mezzo alle maglie avversarie ma senza trovare lo spazio per il tiro.
10′ La punizione viene sprecata dal Genoa, che prova uno schema uscito malissimo. Sow, di fatto, passa la palla alla barriera del Parma.
9′ Ostigard sradica il pallone da piedi di Romero e serve Messias. Il brasiliano parte palla al piede e costringe Drobnic al fallo da ammonizione.
De Rossi schiera il Genoa con il 3-4-2-1. Baldanzi e Messias a sostegno di Osmajic.
4′ Primo corner anche per il Parma: libera la difesa genoana.
2′ Calcio d’angolo per il Genoa: crossa Sow, respinge la difesa, Messias calcia ma centralmente. Parata comoda per Corvi.
1′ Si comincia. Genoa con la classica divisa rossoblù. Maglia bianca crociata per i ducali.
Prima di iniziare, un minuto di silenzio per ricorda il grande calciatore Sandro Mazzola, scomparso ieri.
Formazioni ufficiali
Parma (3-4-3): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Drobnic, Keita, Sierro, Valeri; Lontani, Romero D., Tourè E. All. Cuesta.
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi; Messias, Osmajic. All. De Rossi.
Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia), Assistenti: Daniele Bindoni (Venezia), Andrea Zezza (Ostia Lido). IV° ufficiale: Davide Di Marco (Ciampino). VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano). AVAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo)
Sfida salvezza al Tardini. Genoa e Parma cercano entrambe la prima vittoria in campionato. Si trovano al penultimo posto della classifica con in cascina solo un punto in quattro partite. Due le novità di formazione proposte da mister Daniele De Rossi: Messias titolare al posto di Colombo mentre in difesa la squalifica di Vasquez porta alla promozione di Otoa tra i titolari.