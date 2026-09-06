Park Tennis Genova, Alessandro Ingarao vince l’Open Seconda Categoria

Genova. Una edizione speciale, ricca di emozioni. Il 9° Open del Park Tennis Genova è stato dedicato alla memoria di Andrea Consigliere, figura storica e amatissima del circolo di via Zara, nonché sportivo a tutto tondo (hockeista, maratoneta e campione europeo master di tennis Over 80). Una forte componente emotiva ha accompagnato l’evento, ben riassunta dalle parole del figlio Pierre, impegnato nella duplice veste di co-organizzatore e giocatore. L’affetto per Andrea ha spinto le iscrizioni al record di 180 partecipanti, un numero così elevato che ha costretto gli organizzatori a dover tagliare alcuni giocatori con classifica inferiore, pur di rispettare i tabelloni.

Il torneo si è articolato su tre tabelloni (Quarta, Terza e Seconda categoria), garantendo spettacolo fin dalle prime fasi. Giocatori di altissimo livello hanno impreziosito il tabellone di Seconda categoria. Fari puntati fin da subito sulla testa di serie numero 1, il padrone di casa Giovanni Fonio (2.1 e n. 30 in Italia), e sul numero 2 Alessandro Ingarao, recente sparring partner di Jannik Sinner e cinque volte vincitore dei campionati di seconda categoria. Ottime prestazioni anche da parte degli altri beniamini locali come Alessandro Ceppellini ed Elia Ruffino, che hanno entusiasmato il pubblico di casa.

Pubblico delle grandi occasioni per le finali. Nella Quarta Categoria rimonta spettacolare di Stefano Castagnasso che ha superato Nicola Oventile al termine di una battaglia risolta al super tie-break (1/6, 6/1, 11/9). Nella Terza Categoria il titolo è andato ad Alessio Vigoriti (partito dalle qualificazioni e grande protagonista del torneo), che è riuscito a imporsi in due set su Marco Lanzillotta per 7/6, 6/2, confermando il suo ottimo stato di forma.

Nella finalissima del tabellone principale, riservato alla Seconda Categoria, la finalissima ha confermato le attese mettendo di fronte le due prime teste di serie. Giovanni Fonio è partito con il piede giusto conquistando il primo set per 6/4. Alessandro Ingarao è stato bravo a non mollare e rimanere in partita. Ha conquistato il secondo set, complice anche un piccolo fastidio muscolare accusato da Fonio che poi è stato costretto al ritiro per infortunio. Il “Trofeo Autobi BMW” va così ad Alessandro Ingarao, che alza la coppa e replica il successo ottenuto, sempre contro Fonio, all’Open Italmatch di Celle Ligure.

Il torneo si chiude confermandosi uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del panorama tennistico ligure, celebrando nel migliore dei modi lo sport e la memoria di Andrea Consigliere.