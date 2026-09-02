Parco Roccatagliata di Santa Margherita, al via i lavori di riqualificazione

Santa Margherita Ligure. Iniziano oggi i lavori di riqualificazione del Parco Roccatagliata, meglio conosciuto come “Parco di Batti“: uno degli spazi verdi più ampi della città, adiacente all’Istituto Comprensivo V.G. Rossi.

Da un anno a questa parte, come noto, il Parco è chiuso a causa delle criticità che lo affliggono molto tempo: pavimentazione sconnessa, instabilità di alberi ad alto fusto, servizi igienici non funzionanti, mancanza di giochi per i bambini (rimossi ormai molti anni fa).

In questa fase progettuale, per un valore di 180.000 euro, saranno quindi installati nuovi giochi per bambini in robinia, un legno di acacia naturale, il più resistente reperibile in Europa.

Sarà inoltre ricostruita la rampa di accesso da corso Nicolò Cuneo, essendo quella attuale sconnessa e non idonea all’utilizzo da parte di persone con disabilità, nonché realizzati percorsi pedonali interni di collegamento tra i giochi e gli altri spazi verdi.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un orto didattico nella fascia rialzata tra corso Nicolò Cuneo e via della Salute, con accesso riservato alle scuole e al centro anziani adiacente: uno spazio ricreativo ed educativo pensato per essere integrato in progetti scolastici e sociali più ampi.

Infine, è previsto un percorso sensoriale per stimolare i cinque sensi attraverso materiali diversi (sabbia, terra, ghiaia, acqua, piante) e suoni, permettendo a bambini e adulti di esplorare, rilassarsi e sviluppare consapevolezza corporea e concentrazione.

Verranno quindi installate anche nuove panchine e cestini per i rifiuti e, soprattutto, sarà riqualificato e riaperto il bagno pubblico presente vicino ai giochi per i bambini. I lavori si concluderanno entro la fine dell’autunno.

In futuro, si potrà proseguire con una ulteriore riqualificazione dell’area, con una idea progettuale che prevede un’area pic-nic con struttura dedicata, campo polivalente e una nuova tensostruttura per il tiro a segno e il campo di bocce.

Dichiara il sindaco, Guglielmo Caversazio (nella foto): “Negli anni scorsi, come consigliere di minoranza, avevo portato l’attenzione sulle condizioni del Parco Roccatagliata (foto in allegato, ndr). Essere riusciti a far partire i lavori entro la prima di metà mandato è per me e per la mia amministrazione motivo di felicità e di orgoglio. Il Parco “di Batti” rivedrà la luce come uno spazio intergenerazionale, concepito per favorire la socializzazione. Continua il nostro impegno per rendere la città sempre più a misura dei nostri bambini”.