  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Iconico

“O Pandôçe”: nei caruggi un viaggio (in anticipo) nella storia del dolce genovese

Proseguono le iniziative legate al progetto di rigenerazione Fuori (dai) Rolli

pandolce genovese

Genova. Proseguono le iniziative legate al progetto di rigenerazione Fuori (dai) Rolli, l’evento promosso dall’associazione Renovatio ETS, da Confcommercio Genova e da Federalberghi Confcommercio Genova per valorizzare i caruggi genovesi attraverso la cultura.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 11 settembre alle 16.30 in piazza della Posta Vecchia con Virgilio Pronzati, Milena Medicina, Giorgio Oddone, sul tema: O Pandôçe: Sapori, parole e musica della tradizioneUn modo diverso per scoprire la storia del dolce simbolo di Genova non solo come ricetta, ma come vero e proprio patrimonio culturale.

Il dialetto genovese sarà la chiave per riscoprire la memoria della città attorno al pandolce, il dolce nato nel XVI secolo dalla sfida di Andrea Doria: creare un dolce che durasse mesi in mare. A conclusione dell’evento, taglio del pandolce per un assaggio condiviso.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.