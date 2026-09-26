Pallanuoto: Iren Genova Quinto pronto per la Serie A1

Genova. La nona stagione consecutiva nel massimo campionato nazionale di pallanuoto è ormai alle porte per l’Iren Genova Quinto, che si presenta ai nastri di partenza del campionato di serie A1 ancora una volta come unica formazione a rappresentare il Comune di Genova. A disposizione del tecnico Luca Bittarello una squadra in larga parte ringiovanita, con gli arrivi dell’olandese Fabio Jukic, di Matteo Bisso e Matteo Villa dal Sori, di Leonardo Madaschi dal Bogliasco, che saranno guidati dal nuovo capitano Niccolò Figari, ormai veterano dello spogliatoio biancorosso.

La presentazione è avvenuta questa mattina nella sede sociale di via Quinto, alla presenza fra gli altri del Senatore Luca Pirondini, del Deputato Luca Pastorino, del Vicesindaco Alessandro Terrile e del Presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo, in rappresentanza anche della Regione Liguria, e di Alessandro Martini, Presidente del Comitato Ligure della Federazione Italiana Nuoto, insieme al Presidente Onorario Lorenzo Ravina. Oltre a loro, i giocatori della prima squadra, delle giovanili, i rappresentanti degli sponsor, a partire dal main sponsor Iren con la Responsabile Comunicazione Territoriale Area Liguria Paola Verri, e tutte le persone che gravitano intorno al variegato mondo biancorosso. C’è stato spazio, come sempre, per la premiazione degli atleti che nella passata stagione hanno indossato la calottina delle Nazionali giovanili: Tommaso Pistaffa, terzo classificato agli Europei Under 20 di Varna, Leonardo Madaschi, che ha preso parte al Mondiale Under 18di Rio Maior, Fabio Testa e Tommaso Galli protagonisti al Mondiale Under 16 di Zagabria.

Sul tavolo, oltre alla pallanuoto giocata e all’imminente avvio del campionato, anche il tema infrastrutturale, data la recente delibera della Giunta del Comune di Genova che programma le azioni necessarie per la realizzazione, nell’area dell’ex Tiro al volo di Quinto, in piazza De Simoni, di un polo territoriale di eccellenza dedicato alle discipline natatorie, con particolare attenzione alla pallanuoto, d’intesa con la Federazione Italiana Nuoto. “Su questo progetto possiamo dire che si sono allineate tutte le stelle – osserva il Presidente Giorgio Giorgi – Il Comune di Genova crede in questa visione e lo ha dimostrato con i fatti, la Federazione Italiana Nuoto è pronta a dare il suo sostegno nella progettazione e realizzazione, e ricordo esiste una lettera d’intenti che il Quinto, insieme alle altre società prive di un impianto, ha sottoscritto per un uso comune della futura vasca sotto l’egida proprio della FIN e di Palazzo Tursi. Non possiamo perdere questa occasione per andare fino in fondo: dobbiamo farlo nell’interesse dei nostri giovani e della cittadinanza del levante cittadino, che potrà ritrovare un presidio di socialità e benessere”.

Sotto il profilo meramente sportivo è invece il tecnico Luca Bittarello a delineare che cosa aspettarsi dalla prossima serie A1. “Sarà un campionato di alto livello – osserva – e credo che, tolte cinque squadre molto attrezzate, per il resto sarà una bagarre, e dovremo lottare per conquistare la salvezza, sarà dura. Noi abbiamo cambiato molto, la squadra è stata ringiovanita, ma questo fa parte del dna della nostra società, un club che punta molto sul vivaio e sulla crescita dei propri ragazzi, come dimostrano i risultati, personali e di squadra, che collezionano le nostre giovanili. Ci stiamo allenando ormai da un mese e siamo pronti. Devo dire la verità, anche io sono curioso di vedere come si comporterà la squadra nei primi impegni ufficiali e capire quali margini di crescita abbiamo, ma di certo dobbiamo aspettarci un campionato tosto, dove ogni punto potrà fare la differenza”.