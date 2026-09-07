Palermo-Sampdoria LIVE: la cronaca del match della terza giornata di Serie B

Palermo 2 (9′ Strefezza, 32′ Pohjanpalo) – Sampdoria 0
45′ Quattro di recupero.
42′ Cross insidioso di Cicconi, la difesa del Palermo però libera.
32′ Raddoppio Palermo! Sampdoria infilata da rimessa laterale: la palla perviene a Pohjanpalo da solo sul limite dell’area piccola. Si gira e scaglia un bolide alle spalle dell’incolpevole Vindahl in questo caso.
31′ Super Vindahl questa volta! Pohjanpalo spizza per Johnsen che calcia a tu per tu col portiere. L’estremo difensore si tuffa in uscita bloccando in due tempi. Sul ribaltamento di fronte, Sinani tocca in area per Tutino. Sarebbe una buona occasione, ma l’attaccante colpisce malissimo.
30′ Palermo a un passo dal raddoppio! Hernani punta Di Pardo e mette rasoterra al centro. Johnsen spalle alla porta riesce a battere a rete in girata. Il pallone a incrociare esce di poco. E, per poco, Vavassori non trova la deviazione vincente.
29′ Cross di Insigne per Tutino. Pallone troppo lungo, blocca in uscita Perin.
25′ Cooling break. Dopo il goal subito, i blucerchiati provano a impensierire il Palermo ma per ora non ci sono state occasioni nitide.
24′ Insigne si accentra e prova il tiro a giro. Non esce bene, blocca comodamente Perin.
23′ Cross di Verschaeren che attraversa l’area piccola ma non trova compagni.
22′ Sinani passa a Henderson che da fuori area calcia a incrociare. Pallone largo che non impensierisce Perin.
21′ Strefezza si fa male dopo un tentativo di recupero palla. Cambio obbligato: al suo posto entra Vavassori.
19′ Giallo a Insigne per proteste.
18′ Bei dribbling di Verschaeren nei pressi della linea laterale. Il belga sa toccare il pallone ma difficile incidere da solo e lontano dalla zona pericolosa del campo. Intanto, fallo di Henderson sanzionato col cartellino giallo.
14′ Segre crossa per Johnsen, colpo di testa abbondantemente alto. Il calciatore del Palermo si è smarcato con grande facilità. Come in occasione del goal, fase difensiva della Samp da rivedere.
9′ Goal del Palermo! Strefezza porta avanti i siciliani. Cross dalla sinistra di Augello. Strefezza si inserisce da dietro e colpisce da posizione ravvicinata. Vindahl non irresistibile visto che il tiro non era angolatissimo. La tocca ma non basta per evitare che il pallone si infili in rete.
5′ Vindahl lancia ottimamente Sinani. L’esterno calcia bene da fuori area. Tiro potente ma alto sulla traversa.
4′ Insigne batte tre corner consecutivi. Il terzo finisce tra i piedi di Henderson. Conclusione sbilenca, palla sul fondo.
1′ Si parte. Palermo con la classica divisa rosanero. Sampdoria con la casacca in omaggio alla Sampierdarenese: bianca con banda orizzontale rossonera.
Le formazioni ufficiali
Palermo: 1 Perin, 27 Pierozzi, 13 Bani (C), 32 Ceccaroni, 3 Augello, 8 Segre, 10 Ranocchia, 7 Strefezza, 23 Hernani, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo. A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 5 Palumbo, 6 Gomes, 9 Vavassori, 11 Gyasi, 24 Estevez, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 93 Barba, 96 Magnani, 99 Gabrielloni. Allenatore: Inzaghi.
Sampdoria: 1 Vindhal, 29 Di Pardo, 3 Gartenmann, 15 Delli Carri, 7 Cicconi, 45 Makoumbou, 16 Verschaeren, 6 Henderson (C), 20 Sinani, 99 Tutino, 10 Insigne. A disposizione: 12 Krastev, 96 Massolo, 11 Begic, 25 Ferrari, 28 Abildgaard, 35 Rodella, 39 Mezzotero, 40 Piermattei, 41 Mondani. Allenatore: Corradi.