Palazzo Ducale, mercoledì 9 settembre un aperitivo con dj set per la mostra su Mimmo Rotella

Genova. Mercoledì 9 settembre, dalle ore 18.30 alle ore 20, c’è un appuntamento da non perdere a Palazzo Ducale, nel Sottoporticato. Un’occasione speciale per vivere l’arte in una dimensione diversa, dove immagini, musica e convivialità si incontrano e dialogano tra loro.

La serata prevede una visita guidata della direttrice Ilaria Bonacossa alla mostra “Mimmo Rotella 1945-2005”, un percorso attraverso l’opera di uno degli artisti più originali e innovativi del panorama italiano del secondo Novecento.

E poi spazio alla musica e alla convivialità con un aperitivo accompagnato dalle sonorità del dj Tuffio, per proseguire l’esperienza in un’atmosfera informale e coinvolgente.

Un invito a prendersi del tempo, a fermarsi davanti alle opere, a lasciarsi sorprendere dai loro dettagli e dalle loro suggestioni. Ma anche a chiudere gli occhi e lasciarsi attraversare dalle sensazioni della musica, creando un dialogo spontaneo tra ciò che si guarda e ciò che si ascolta.

L’appuntamento è organizzato dalle ragazze under 25 dello Young Board che, dopo aver vinto la selezione di Fondazione per la Cultura e Compagnia di San Paolo, da alcuni mesi partecipano dall’interno alla vita di Palazzo Ducale con le proprie proposte e i propri suggerimenti.

Uno dei tanti strumenti mesi in campo per aprire il Palazzo alla creatività e al protagonismo delle giovani generazioni, viste non soltanto come fruitrici della programmazione culturale della Fondazione ma come motore propositivo.

Biglietto: 5 euro, acquistabile in biglietteria nell’atrio di Palazzo Ducale dalle ore 18 alle 20.