  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
I numeri

Padel, in Liguria il numero degli impianti cresciuto del 166% in 5 anni: a Genova operativi 80 campi

Una crescita evidente nel quinquennio che colloca la Liguria tra le regioni che in percentuale sono cresciute di più

boca padel savona

Genova. Nei giorni in cui Sanremo è una delle capitali mondiali del Padel NextGen grazie alle Finals della Sanremo Padel Experience, il tour dedicato alle categorie under 12, 14, 16 e 18 di FIP Promises – il circuito mondiale riservato ai giovani talenti, presente su cinque continenti con 170 tornei previsti nel 2026 – il Centro Studi della Federazione Internazionale Padel ha pubblicato un focus sul movimento del Padel in Liguria.

Dal settembre 2021 al settembre 2026 il numero di campi in regione è passato da 80 a 213 (+166%), mentre il numero del club è più che raddoppiato, da 40 a 102 (+155%). Una crescita evidente nel quinquennio che colloca la Liguria tra le regioni che in percentuale sono cresciute di più: 234 comuni hanno almeno un campo di Padel, segno di quanto sia distribuita sul territorio la passione per questo sport che fa dell’Italia il secondo Paese al mondo (dopo la Spagna) per numero di campi – 10.370 – e praticanti, circa 2,2 milioni.

Nel conto per province, comanda Genova con 80 campi e 40 club nei quali si gioca a Padel. Subito dietro c’è Imperia (54 campi) che stacca Savona (45), mentre La Spezia conta 34 impianti di gioco. Va però sottolineato come Imperia sia al primo posto nella media campi rispetto al numero di club esistenti e cioè 2,6 impianti di gioco per club, contro i 2,1 di La Spezia, i 2 di Genova e gli 1,8 di Savona. La Spezia è però la provincia che vanta il maggior numero di campi coperti (17) contro i 10 di Savona, i 13 di Genova e i 9 di Imperia.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.