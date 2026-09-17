Ospedale Galliera, tre infermieri aggrediti da un paziente

Genova. Nuova aggressione ai danni del personale sanitario, questa volta all’ospedale Galliera. Martedì mattina un paziente ha dato in escandescenze in pronto soccorso, lanciando oggetti e prendendo a calci e pugni tre infermieri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, che hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato. Gli infermieri sono stati medicati e nessuno ha riportato gravi lesioni.

“Esprimo la mia solidarietà ai tre infermieri del Galliera aggrediti mentre svolgevano il proprio lavoro. A loro e a tutto il personale sanitario va la nostra vicinanza. Serve più tutela e protezione per chi ogni giorno lavora nei pronto soccorso. Da tempo chiediamo alla Regione interventi concreti per garantire la sicurezza, non bastano più le parole, serve dare seguito all’impegno preso in aula dalla giunta, a fronte di un ordine del giorno del gruppo Pd, e garantire i presidi di polizia h24. Basta tergiversare. Non possiamo chiedere agli operatori sanitari di essere in prima linea nell’emergenza e lasciarli soli sul fronte della sicurezza”, è stato il commento del capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna