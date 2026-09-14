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Miglioramento

Ospedale di Lavagna, presentate le nuove stanze di cardiologia ristrutturate grazie alla donazione della famiglia Rossi

I lavori sono stati eseguiti in tre fasi distinte per evitare l’interruzione, ancorché temporanea, dell’attività del reparto. 

cardiologia lavagna

Lavagna. Sono state presentate oggi le stanze di degenza appena ristrutturate della S.C. Cardiologia del Polo ospedaliero di Lavagna, oggetto di un intervento di riqualificazione e riorganizzazione degli spazi pensato per migliorare il comfort dei pazienti e la funzionalità degli ambienti di lavoro per gli operatori sanitari.

I lavori, costati circa 90 mila euro, sono stati realizzati da Asl 4 anche grazie al prezioso contributo della famiglia Rosi, che ha scelto di sostenere l’intervento con una donazione. Una targa in ricordo di Armando Rosi è stata affissa nel reparto.

“Desideriamo esprimere alla famiglia Rosi la nostra più sincera gratitudine per una donazione importante e concreta, che testimonia la vicinanza della comunità al nostro ospedale e al sistema sanitario –dichiara il direttore di Area 4, Nicola Corte -. Il loro gesto ha contribuito a rendere possibile un intervento che mette al centro le persone e la qualità degli ambienti di cura”.

In particolare, gli interventi hanno permesso di riorganizzare le stanze affinché potessero ospitare due letti anziché tre, per una maggiore comodità dei pazienti, e di trasformare spazi adibiti in precedenza ad altri usi una nuova stanza di degenza. Inoltre, è stato adeguato un servizio igienico realizzando un bagno assistito completo; sono stati rinnovati gli impianti elettrici e idraulici dei locali interessati, installati nuovi testaletto e realizzato un nuovo locale per gli operatori. 

La riorganizzazione degli spazi si inserisce in un percorso di crescente attenzione all’umanizzazione degli ambienti ospedalieri. L’obiettivo è creare luoghi più accoglienti e confortevoli per chi affronta un periodo di degenza e, contemporaneamente, più funzionali per chi quotidianamente vi lavora.

“È motivo di soddisfazione poter presentare oggi ambienti rinnovati, più confortevoli e funzionali – conclude il prof. Guido Parodi, direttore della S.C. Cardiologia – È un risultato che va nella direzione di una sanità sempre più attenta alla qualità dell’accoglienza e alle esigenze quotidiane di pazienti e professionisti. Rinnoviamo il nostro ringraziamento alla famiglia Rosi per la generosità dimostrata, che si è tradotta in un beneficio tangibile per tutta la nostra comunità”.

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