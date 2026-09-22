Ordinanza antismog, niente stop agli Euro 5 dal primo ottobre. Robotti: “Non abbiamo intenzione di introdurlo”

Genova. I limiti di circolazione per i veicoli Euro 5 previsti dall’ordinanza antismog non entreranno in vigore il primo ottobre come previsto.

Lo ha anticipato l’assessore alla mobilità, Emilio Robotti, nel corso del consiglio comunale del 22 settembre, sottolineando come la giunta “non abbia desiderio né orizzonte di introdurre questo limite, perché tra le altre cose sarebbe anche particolarmente afflittivo visto il momento di difficoltà del trasporto pubblico locale”.



Cosa prevede l’ordinanza antismog per gli euro 5

Robotti è intervenuto in risposta a un’interrogazione della consigliera Centofanti (Riformiamo Genova), che ha chiesto aggiornamenti sullo stato della qualità dell’aria in città e sull’ordinanza antismog che il Comune aveva adottato nel luglio del 2025, che vietava la circolazione dei veicoli più inquinanti (diesel euro quattro e i benzina euro uno). Misure che, come in altre città, si inseriscono nel percorso di adeguamento agli obiettivi europei del 2030.

L’entrata in vigore del provvedimento era già stata spostata di un anno – da ottobre 2025 a ottobre 2026 – rispetto a quanto previsto dal piano emergenziale varato nel 2018 per ridurre gli inquinanti nell’aria (in particolare la concentrazione di biossido di azoto), ed è contenuta nel nuovo Piano della Qualità dell’aria, che prevede che il Comune di Genova, in alternativa alle ordinanze di divieto di circolazione, prima di procedere a ulteriori limitazioni potrà adottare misure compensative idonee a raggiungere una riduzione di inquinanti coerente con i vincoli europei.

Le misure compensative e la verifica a fine anno

A questo proposito Robotti ha chiarito che gli uffici comunali e Arpal stanno lavorando sui dati raccolti dalle centraline – anche quelle installate da associazioni e privati – per poi presentare le misure di compensazione per migliorare la situazione in termini di inquinamento: “Attualmente è decisamente migliore di molte altre città del nord – ha detto l’assessore – Abbiamo due centraline che storicamente sforano in modo significativo i valori di diossido di azoto, mentre non abbiamo problematiche particolari su particolato”.

Le due centraline in questione sono quella installate in corso Europa, “in fase di miglioramento”, e quella di via Buozzi, dove però “ci sono tutta una serie di concause che non sono collegate solo al traffico, una quantità molto elevata di cantieri, il nodo di San Benigno e ovviamente i fumi delle navi”.

“Non vogliamo introdurla neanche a fine anno”

L’’idea è dunque quella di presentare un piano, in collaborazione con la Regione, che possa incidere sui valori eccessivi senza introdurre il divieto per gli euro 5. Tra i punti cardine l’entrata in esercizio degli assi di forza e di nuovi mezzi elettrici: una nuova verifica è prevista a fine anno, ma “sulla base dei risultati raggiunti e soprattutto del lavoro che stiamo facendo e che continueremo a fare l’idea è di non introdurlo neppure a fine anno”.