Ordinanza anti alcol prorogata fino a marzo 2027, confermati tutti i divieti e le “zone rosse”

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis, su proposta dell’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi, ha prorogato fino al 31 marzo 2027 l’ordinanza anti alcol che limita il consumo e la detenzione di queste bevande in alcune fasce orarie e zone della città. Un atto scontato, visto che nel frattempo non è stato ancora approvato il nuovo regolamento di polizia urbana che avrebbe dovuto rendere strutturali le misure, pur consentendo di modularle a seconda delle esigenze.

In tutto il territorio del Comune di Genova, dalle 22.00 alle 6.00, restano vietati il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo (recipienti aperti) di bevande alcoliche al di fuori dei locali e dei dehors autorizzati. Nella stessa fascia oraria è anche vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, esclusi i servizi di trasporto e consegna a domicilio.

Restano poi in vigore le “zone rosse” in cui gli stessi divieti sono validi praticamente per tutto il giorno (dalle 12.00 alle 8.00) così come individuate da tutte le precedenti ordinanze: Rivarolo, Sampierdarena, giardini Cavagnaro di Staglieno e dintorni, Sestri Ponente, centro storico, Borgo Incrociati-via Canevari e dintorni, Vernazzola, spiaggia di Voltri, laghetti di San Carlo di Cese, giardini di Quinto e Cornigliano.

Nelle zone di Sottoripa e Borgo Incrociati-via Canevari è vietato, dalle 12.00 alle 8.00, anche stazionare in aree pubbliche o aperte al pubblico, seduti per terra o sulle gradinate.

Il Comune potrà sempre derogare all’ordinanza in occasione di eventi e manifestazioni commerciali di interesse cittadino con un atto dirigenziale congiunto della direzione Commercio e della polizia locale, previo parere degli assessorati competenti. Dunque non serviranno più specifiche ordinanze.

Per chi viola i divieti dell’ordinanza sono previste sanzioni amministrative da 100 a 500 euro con eventuale sequestro delle bevande alcoliche.

Il futuro regolamento, studiato per evitare di prorogare ogni volta l’ordinanza, dovrebbe contemplare divieti strutturali e definitivi per il consumo fuori dai dehors e la vendita da asporto, ma anche la definizione di aree critiche A e B con orari più estesi a seconda del livello di criticità. Una novità sarebbe lo stop alla vendita di bevande alcoliche refrigerate per asporto nelle aree B dalle 12 alle 8 per contrastare degrado e schiamazzi. A contestare quest’ultima norma, rimproverando alla giunta Salis di non aver rispettato i tempi annunciati per l’approvazione della normativa, è stata l’ex assessora Paola Bordilli, ora capogruppo della Lega a Tursi, perché rischierebbe di “soffocare e far chiudere pizzerie d’asporto, panifici, botteghe e negozi in regola”.